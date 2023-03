"Omdat oude Nokia te pijnlijk zou zijn", dit zijn mini-gsm die via lichaamsholtes makkelijk gevangenis binnengeraken

TV Hanne, Marthe en Julia blikken terug op hun prille begin als K3’tje: “We hoopten dat het publiek geen ‘boe’ zou roepen”

Zingen, dansen en acteren. Ondertussen weet heel Vlaanderen wat voor talenten Hanne, Marthe en Julia zijn. Maar ooit begonnen ze elk op hun beurt met een bang hartje als lid van K3. In de eerste aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ blikken de dames terug op het prille begin van hun carrière. Hanne en Marthe wonnen ‘K3 Zoekt K3’ en werden meteen in het diepe gegooid. “Ik heb de beelden van ons eerste concert lang niet willen zien. Het is zo gek wat ons allemaal is overkomen”, vertelt een emotionele Hanne. “Ik weet nog dat wij achter de schermen stonden en hoopten dat het publiek geen ‘boe’ zou roepen”, vult Marthe aan. Op twee weken tijd gaven de K3'tjes 18 optredens in de Lotto Arena. Iets wat Jente van Portland nauwelijks kan geloven:“Are you kidding me?!”