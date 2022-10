Olga Leyers toont zich blij met kersverse ‘schoonbroer’ Rik Verheye in ‘De allerslimste mens’: “Ik was erbij toen het begon”

TVHet was even wennen bij aanvang van de 24ste aflevering van ‘ De allerslimste mens ter wereld ’. Geen Bart Cannaerts meer, klaar om alweer de tegenstand op te peuzelen. In de plaats drie jonge, bekende dames. Met Danira Boukhriss nu al als de ervaren rot, Olga Leyers als de genadeloze - zij het met veel geluk en toeval - killer van Bart en charmante nieuwkomer en StuBru-stem Michèle Cuvelier. Het leek haast een nieuwe start. Met een uur later alweer een onwaarschijnlijk slot en de compleet onverwachte exit van Cuvelier.

We vallen soms in herhaling. Het venijn van ‘De allerslimste mens’ zit doorgaans in de staart. Bij de filmpjesronde en die verdomde finale. Dat was dit keer niet anders. Van bij de start leek het dat Olga Leyers na haar stunt woensdag het slachtoffer was van een ferme decompressie. Voor de filmpjesronde keek ze tegen een achterstand op van 100 seconden op haar concurrenten. Die in de filmpjesronde nog eens genadeloos toesloegen met twee keer snel 150 seconden bonus. Olga raakte met haar Louis Theroux-fragment niet verder dan twee goede antwoorden, waarop Danira nog eens 70 seconden inpikte. Goed voor een tweede overwinning.

De daaropvolgende finale tussen Michèle en Olga was bloedstollend. Straf, sterk, verrassend en sensationeel. Vanuit een duidelijk hopeloze positie vocht Olga zich voorbij Michèle. Met een bijzonder straffe 14 tegen 0 goede antwoorden was Cuvelier voor ze het goed en wel besefte naar een 129-165 tussenstand weggezakt. En toch had de StuBru-presentatrice rustig kunnen winnen. Ze kwam op een 52-95 tussenstand en moest gewoon de vijf beste voetballers aller tijden geven. Ze wist er vier. De vijfde en verlossende naam kwam niet. Ze paste. Waarop Olga met welgeteld vijftien seconden wat begon te dollen. Klaar voor de aftocht. “Kaka, Abramovich, Ibrahimovic, ... Cruyff?” Erik Van Looy kon enkel “’t is gebeurd!” uitroepen. “What the hell”, gilde Olga. “Ik wilde voor de grap Cruyff of Pfaff zeggen...” Een duidelijk verbijsterde, compleet verraste en ontgoochelde Michèle Cuvelier kreeg geen woord meer gezegd. Olga Leyers, twee avonden na elkaar voor zo’n apotheose zorgen. Je moet het kunnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook zonder Bart Cannaerts denderde ‘De allerslimste mens’ dus aan een rotvaart verder. Maandag stapt ‘de leukste VRT-journalist’ Riadh Bahri in de arena. Een verrassing, want niet aangekondigd bij aanvang van de quiz.

O ja, er waren ook nog twee juryleden. Rik Verheye voelt zich hoe langer hoe beter op dat plaatsje, Wim Opbrouck, met een indrukwekkende Sinterklaasbaard, zien we liever écht goed acteren. En dan denken we met enige heimwee terug aan de fotovraag met tien reeksen waarin Opbrouck schitterde. Rik Verheye produceerde dan weer een ‘mop’ die enkel bij ‘De allerslimste mens’ kan passeren. “Het menstruatieverlof hangt hier nog aan een wit draadje.” Er volgde gelukkig amper applaus of gelach.

De leukste quotes

Olga (blikt terug): “Ik had de exit van Bart niet zien aankomen. Ik had al vrede met mijn exit. Giancarlo (de vriend van Olga) was wel heel fier. Hij doet thuis alles: koken, kuisen, het vuil buiten zetten.” Waarop Erik: “Wat een man.”

Erik (over de jury): “Het wordt een gezellig West-Vlaams onderonsje.” Waarop Rik: “Ik denk dat de stagiaire van de ondertiteling nu al Prozac aan het nemen is.”

Rik (vlamt erop los over de Zeelijner, de nieuwe kusttram): “Wij van Knokke zitten iets hoger zodat we kunnen neerkijken op de rest. Voordeel is ook dat er gordijntjes zijn. Als we Blankenberge binnenrijden doen we die eventjes dicht.”

Michèle (na haar ongelukkige exit): “Ik ben in goed gezelschap. Scheire, Van de Veire, De Coster. We zullen een bleitclubje starten.”

Olga (over haar nieuwe schoonbroer, Rik Verheye): “Of ik blij met hem ben? Ja, eigenlijk wel. Ik was er ook echt bij toen het begon.” Waarop Wim: “Onder dat bedje? Kriek, kriek, kriek. Zo begint dat bij de Leyersen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Terwijl de drie dames het hebben over superbekende mensen die ze geïnterviewd hebben en vertellen dat die mensen wel eens raar doen, begint Opbrouck plots en tot verbijstering van het publiek, te krijsen en met dingen te gooien.

Wim maakt duidelijk dat hij nooit rapt. “Ik ben van een andere tijd. Wannes Van de Velde enzo.” Waarna hij oude teksten uit zijn Studio Teirlinck-periode begint te rappen.

Kantelmomenten

Klassieke start van de quiz, ook met drie dames. Olga opent sterk met ‘Open Deur’, maar speelt een erg matige ‘Puzzel’. Na de fotoronde hinkt ze ver achterop en zitten Michèle en Danira haast ex aequo.

In de sterke filmpjesronde maakt Danira het verschil door tijd in te pikken van Olga.

De Cannaerts-killer stunt weer in de finale. In een mum van tijd zet ze een achterstand van ruim 230 seconden om in een voorsprong. Met alle geluk van de wereld speelt ze op een voetbalvraag, waar ze niks van weet, ook nog uit. Exit Michèle Cuvelier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Danira Boukhriss 505 sec.

2. Michèle Cuvelier 203 sec.

3. Olga Leyers 203 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts - 17 deelnames - 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Jonas Geirnaert - 5 deelnames - 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Danira Boukhriss - 4 deelnames - 2 overwinningen, 2 finales gewonnen

Liesbeth Van Impe - 4 deelnames - 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte - 4 deelnames - 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans - 4 deelnames - 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Lotte Vanwezemael - 3 deelnames - 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel - 3 deelnames - 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Eva De Roo - 3 deelnames - 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

10. Olga Leyers - 2 deelnames - 2 finales gewonnen

11. Michèle Cuvelier - 1 deelname - 1 finale verloren

Nieuwkomer

Riadh Bahri (34)

VRT-journalist, anker en verslaggever

Depanneur van dienst omdat een andere kandidaat met agendaproblemen moest afzeggen

Op de hoogte blijven van alles wat met ‘De allerslimste mens’ te maken heeft? Je leest er alles over in ons dossier.