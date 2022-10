Olga Leyers quizt zonder broek in ‘De allerslimste mens’ (of zo lijkt het toch)

TVDe overwinning van Bart Cannaerts en van Michèle Cuvelier had ze al op zak, maar bij aanvang van haar derde beurt leek het vooral dat Olga Leyers een broek of een ander vestimentair onderdeel was vergeten aan te trekken. Er waren vooral blote benen te zien. Het viel jurylid Jelle De Beule meteen op. “Ik vind het gewaagd dat Olga geen broek draagt”, klonk het. Wat natuurlijk niet het geval was. Maar ook met (korte) broek haalde Olga het dit keer niet.

Ze wilde enkel en alleen de eer van de familie hoog houden. Toen dat bij haar eerste deelname meteen lukte en Bart Cannaerts zijn record door de neus geboord zag, was ‘De Allerslimste Mens’ voor Olga Leyers enkel nog ‘fun’, plezier, amusement en ‘girlpower’. En moest ze in de finale de duimen leggen voor vriendin Danira Bouhkriss, ‘a girl with a mission’: de Allerslimste Mens worden. En niks minder.

Mooie missie trouwens, de ‘Allerslimste Mens’ worden. Of het een verstandige missie is, is wat anders. Danira heeft inmiddels vijf afleveringen overleefd. Twee rechtstreekse overwinningen, drie finales gewonnen. Bij haar eerste deelname trof ze in de finale concurrent Geert Meyfroidt. Die was duidelijk al meer dan tevreden met zijn drie deelnames en wist in de finale plots weinig zinnigs te zeggen over Erasmus. De tweede finale van Danira was een killing field voor tegenspeler Gilles De Coster. “Ik was volledig kansloos”, klonk het bij hem. En nu zat Danira tegenover een compleet ontspannen Olga Leyers. Die was al twee keer door het oog van de naald gekropen (denk maar aan Sally Rooney en aan Cruijff) en wilde dat stuntje nog eens overdoen. Het had best gekund: de trefwoorden spion, verkenner, ontmijner, sergeant en luitenant waren nu echt niet zo moeilijk om de Stratego-pionnen (laagst in rang) aan te duiden. Toch lukte het niet. Waarop Danira koel en genadeloos uitspeelde. “Ik ga niet wenen”, maakte het meisje duidelijk, dat in 2016 na elf deelnames door Kris Wauters naar huis werd gespeeld en toen wél tranen jankte van ontgoocheling.

Danira is dus in overwinningsmodus. De beste speler kan ze echter niet meer worden. Dat is en blijft Bart Cannaerts. Ze kan straks wel tweede beste kandidaat voor ‘Allerslimste Mens’ worden. En zich zo verzekeren van dat altijd interessante plekje, waarbij je eerst één aflevering warm kan draaien en dan, als je overleeft, de grote finale mag spelen. Indien Danira nog wat blijft doorstomen, zal Bart straks heel erg op zijn hoede moeten zijn.

En dan was er nog het debuut van Riadh Bahri, ook omschreven als de ‘leukste VRT-journalist’. En steeds met de punt van de tong tussen de tanden als hij moet lachen. Er mag met hem gelachen worden, want hij lacht met zichzelf. Bij zijn eerste passage bij ‘De Slimste Mens’ in 2020 vernamen we al dat hij al wat geslachtsziekten had opgelopen. Nu kwamen we te weten dat hij van syfilis gevrijwaard bleef. Goed om weten...

Het olijke, vrolijke juryduo Sven De Leijer en Jelle de Beule had aan Riadh uiteraard een fijne kluif. Wat tot heel wat grappige momenten leidde. Er mag tussen het quizgeweld door ook al eens gelachen worden.

De leukste quotes

Riadh (omschrijft zijn gevoelens): “Ik voel me als een maagdelijk lammetje op weg naar de slachtbank om me ritueel en onverdoofd te laten slachten door deze twee prachtige diva’s hier naast mij.”

Riadh (waarom hij deelneemt): “Ik kom om te lachen, om mij eens goed te amuseren. Maar dat wordt moeilijk vanavond.”

Riadh (over zijn ankerschap bij ‘Het Journaal)’: “Soms kom ik thuis en vraag ik mezelf wat ik een half uur lang heb verteld. Maar dat heeft de kijker misschien ook.”

Erik (tegen Riadh over Danira en Olga): “Je speelt tegen de Bart Cannaerts-killers.”

De Beule (zegt wat iedereen denkt): “Ik vind het gewaagd dat Olga geen broek heeft aangedaan.”

Danira (nadat Riadh het heeft over ‘poepen’): “Dat is een Journaalanker hé.” Waarop De Leijer antwoordt: “Correctie: was.”

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

De vakjury praat wat door over hoeveel Erik Van Looy eigenlijk verdient (nadat Danira Erik complimenten heeft gegeven). “Je moet dat toch maar kunnen, dingen van kaartjes aflezen en daar massa’s voor betaald worden”, vindt De Beule. Waarop De Leijer: “Die doet dat twee maanden aan één stuk en de rest van het jaar moet hij wachten.”

De vakjury en Danira lachen met de mogelijkheid dat Erik Van Looy ooit ‘Het Journaal’ zou presenteren. Er volgen herkenbare zinnen als “Het is gebeurd”, “Dat staat niet op mijn kaartje”, een ferme “godverdoeme” en de aanstekelijke lach.

De praktische proef is en blijft de nachtmerrie voor de kandidaten. Maar voor tien seconden doen ze alles. Dus ook een slechte acteerprestatie als Bart De Wever.

Kantelmomenten

Zowat voor het eerst wordt enige ernst in ‘3-6-9' losgelaten en mag Van Looy toeslaan.

‘Open deur’ is een zwakke ronde voor de kandidaten. Ook in de ‘Puzzel’ blijft Riadh op de sukkel. Danira en Olga scoren veel en snel.

Riadh krijgt een poepsimpele fotovraag en scoort snel een maximum. Danira moet vlaggen in een Rubiks-kubus herkennen en doet dat niet. Ze scoort een nul. “Ik vind dit een stomme ronde. Alles vind ik stom”, is haar reactie. En plots kijkt ze op een grote achterstand.

In de alles bepalende filmpjesronde scoren alle kandidaten goed, maar haalt Riadh 100 seconden extra binnen. In het allerlaatste filmpje bezegelt Riadh ongewild het lot van Olga. Hij stopt al na drie goede antwoorden, want zegezeker. Olga vindt nog een vierde antwoord over K3 en Eurosong, maar Danira scoort het laatste antwoord en haalt in extremis 50 seconden binnen. Die zullen bepalend zijn in de finale.

In de finale bezegelt een gemakkelijke vraag over Stratego het lot van Olga. Exit na drie deelnames en geen plaats in de finaleweken.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Riadh Bahri 419 sec.

2. Danira Bouhkriss 371 sec.

3. Olga Leyers 293 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts 17 deelnames 9 overwinningen 7 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss 5 deelnames 2 overwinningen 3 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe 4 deelnames 3 overwinningen 1 finale verloren

5. Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Jelle Cleymans 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Lotte Vanwezemael 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

8. Gilles Van Bouwel 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Olga Leyers 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

11. Michèle Cuvelier 1 deelname 1 finale verloren

12. Riadh Bahri 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Tine Embrechts (47)

Deelname 2021

2 deelnames, 1 overwinning

Allerhoogste score ooit

BEKIJK OOK

LEES OOK