Of het ‘lid’ van Bart Cannaerts écht ‘Pluisje’ heet? “Ik bevestig noch ontken dit verhaal”: dit was ‘De Allerslimste Mens’

TVPech dat tv-uitzendingen al een tijdje in kleur zijn. Toen Erik Van Looy verklapte dat de bijnaam van het ‘lid’ van Bart Cannaerts ‘Pluisje’ is, liep de comedian rood aan en raakte hij niet veel verder dan ‘ik bevestig noch ontken dit verhaal’. Pluisje of niet, Jelle Cleymans kreeg er wél een te duchten tegenstander bij.

‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ schakelde in aflevering zeven een versnelling hoger. Moeilijke spelrondes en toch zeer veel goede antwoorden. Met dank aan drie sterke kandidaten die in de arena zaten.

Bart Cannaerts stond stijf van de zenuwen. Die eerste deelname niet overleven zou bijzonder pijnlijk zijn geweest. Want, ja, Bart maakte er geen geheim van dat hij flink had gestudeerd. En eerder was even duidelijk geworden dat ook Jelle Cleymans lang wil meegaan en hoog wil eindigen. Na het traditionele voorspel, waarbij juryleden Rik Verheye en Jelle De Beule hun deeltje van de show mochten vullen, was het aan de kandidaten om straf uit de hoek te komen. Er werd straf gepuzzeld, maar nog beter gespeeld tijdens de moeilijke fotoronde en met het mes tussen de tanden gestreden tijdens de filmpjesronde. Ieder pikte tijd in bij de anderen, maar Cannaerts scoorde het best bij het, eerlijk is eerlijk, makkelijkste filmpje, en zette de kers op de taart door 90 extra seconden te scoren bij het filmpje over aartsbisschop Desmond Tutu. Bart was de terechte winnaar.

In de finale tussen Jelle en Eva ging het eerst heel erg snel, tot vegetariër De Roo een vraag kreeg over stoofvlees en snel moest passen. Waarna Jelle zich strategisch liet zakken tot een 34-34 score. Met alle risico’s. Eerder in de aflevering werd Bart Cannaerts nog geconfronteerd met zijn flop uit 2012, toen hij zich in de finale tegen Tomas Van Den Spiegel strategisch liet zakken en daarop niks wist over Tijl Uilenspiegel. Dat overkwam Jelle niet. Hij speelde rustig uit met goede antwoorden over de Italiaanse componist Vivaldi.

Het jury-duo Rik & Jelle deed het voortreffelijk. Met onder andere een gimmick rond grafieken en een spelletje wie zich als Jelle aangesproken voelde. Om maar te zeggen dat de mix tussen humor en ernst goed zat.

De leukste quotes

Jelle Cleymans (wat hij als kind later wilde worden): “Drummer. Omwille van Ben Crabbé. Destijds keek ik naar hem op, nu kijk ik neer.” (verwijst naar de kleine gestalte van Ben)

Erik Van Looy (na de vraag over koala’s en Bart die zegt dat hij met zijn kind naar de zoo gaat): “Koala-ty-time”.

Hilarische momenten

Jelle Cleymans vertelt hoe zijn echte, echte goeie vrienden, komen supporteren. Waarop Van Looy: “En ze zijn met vier.”

Eva De Roo gelooft heel sterk dat ze ook haar derde deelname zal overleven, want ze heeft naar eigen zeggen haar lucky underwear aan. Het ondergoed dat haar man Jan Paternoster haar had aanbevolen. “Ge moet erin geloven”, had die blijkbaar gezegd. Waarop Eva verduidelijkt dat “het een oud ding is, maar dat het veel heeft meegemaakt”.

Jelle De Beule heeft schijnbaar zijn huiswerk goed gemaakt en toont een grafiek over de Slimste Mens-prestaties van de drie kandidaten. “Wat ik daar kan uit afleiden? Ik zou het niet weten”, klinkt het vervolgens.

Kantelmomenten

In de ‘Open Deur’-ronde scoren de drie kandidaten elk 10 seconden. Jelle speelt zijn ‘Open deur’ niet echt goed en ook in de ‘Puzzel’ blijft hij achterop hinken.

In de fotoronde is Jelle schitterend en speelt erg sterk met door elkaar gerammelde filmtitels. Eva heeft de gezichten van Belgische politici goed geblokt, maar Bart is razend snel met vragen over Griekenland.

In de filmpjesronde wordt het hoge niveau doorgetrokken, maar Bart scoort door op het beslissende moment.

De finale tussen Jelle en Eva gaat alweer razendsnel vooruit, tot Eva blokkeert op de vraag over stoofvlees. Jelle laat zich strategisch zakken en speelt uit. Zonder hoogmoed voor de val.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Cannaerts 396 sec.

2. Eva De Roo 272 sec.

3. Jelle Cleymans 257 sec.

De stand

1. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Jelle Cleymans 2 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen

5. Bart Cannaerts 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Lisa Smolders (36)

Deelname 2013

8 deelnames, 2 overwinningen

Werkt nu achter de schermen bij radio en tv

