Oercoach Koen Wauters ontleedt het succes van ‘The Voice van Vlaanderen’

Blind Auditions = gouden vondst

“Iemands uitstraling en lichaamstaal zijn een grote troef als je optreedt, maar dat net dat wordt weggenomen in de Blind Auditions, vind ik fantastisch. Vooral in tijden waar het uiterlijk heel belangrijk is en misleidend soms, waarin we graag willen tonen op sociale media waar we zijn en hoe goed we eruit zien. Of er nu een grote dame op hakken op dat podium staat, een blonde kandidaat, iemand die ros is, het maakt allemaal niks uit want je ziet het toch niet - tenminste wij als coaches. Dat het puur en alleen om de stem van iemand draait, vind ik zo eerlijk. Da’s het mooiste en het belangrijkste aan dit format. Als kijker krijg je daardoor een warm gevoel, je leeft mee. Die Blind Auditions zijn een gouden vondst. Wanneer de coaches dan ook nog eens alle vier omdraaien voor een kandidaat, en we moeten strijden om die in ons team te krijgen, zorgt dat voor een extra toffe twist.”