Oeps! Xavier Taveirne presenteert nietsvermoedend het late journaal met een open broek

TV RECENSIE. ‘Icahn: The Restless Billionai­re’: “Het verhaal van de echte Gordon Gekko heeft alle ingrediën­ten van een smeuïge soap”

Michael Douglas’ Gordon Gekko in de film ‘Wall Street’ werd deels gebaseerd op hem, maar nu mag Carl Icahn (86) zelf de show stelen in z’n eigen langspeelfilm. Deze anderhalf durende HBO-documentaire op Streamz toont hoe de beruchte investeerder als simpele Joodse knul uit Queens met niets begon, maar uitgroeide tot één van de rijkste en meest gevreesde mannen op Wall Street. Of dit portret van een rusteloze miljardair die een kleine 20 miljard dollar waard is ook de overige 99% kan entertainen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.