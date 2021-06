Obama’s maken animatieserie over burgerschap

TV Drama in ‘Familie’: Jonas wordt overvallen op straat

7:31 Jonas uit ‘Familie’ beleefde onlangs de schrik van zijn leven. Terwijl hij naar huis wandelt en Stefanie belt om te zeggen dat hij bijna thuis is, wordt hij achtervolgd door een man met een lange zwarte jas en een baseballknuppel. Even later wordt hij plots neergeslagen door de overvaller.