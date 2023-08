Nycole doet opvallende bekentenis in ‘Love Island’: “De enige relatie die ik ooit had was met een vrouw”

TV KIJK. Ruslana pakt podium van ‘Tien om te zien’ in met wereldhit ‘Wild Dances’

In 2004 haalde zangeres Ruslana (50) de overwinning binnen voor thuisland Oekraïne tijdens het Eurovisiesongfestival. Dat deed ze met haar wereldhit en oorwurm ‘Wild Dances’. Nu, 19 jaar later, palmt ze het ‘Tien Om Te Zien’-podium in.