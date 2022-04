Nuria uit ‘Blind getrouwd’ steelt de show in ‘Welkom in de familie’: “Stap één van elk recept: drink jezelf wat moed in”

TV Plottwist in ‘De Mol’: zo reageert Vlaanderen op het vertrek van Philippe

Het is de basisregel in ‘De Mol’: de saboteur van dienst blijft tot de finale in de wedstrijd zitten. Behalve dit jaar, want in een ongeziene wending gooide de mol van seizoen, Philippe Minguet, zélf de handdoek in de ring. Tv-kijkend Vlaanderen stond versteld door deze onverwachte plottwist en trok massaal naar Twitter om hun ongeloof te uiten.

11 april