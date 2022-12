Nummers van Eurosong 2023 zijn bekend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tom Dice en Kato Callebaut, ‘The Starlings’, brengen op Eurosong 2023 naar eigen zeggen de meest persoonlijke songs die ze ooit geschreven hebben. Met ‘Rollercoaster' en ‘Oceanside’ gaat er een golf van liefde over je heen. Geen ballade aan Dices gitaar dus, zoals in 2010 met ‘Me and My Guitar’. Maar het is wel hetzelfde team uit 2010 dat de handen in elkaar sloeg voor het nummer ‘Oceanside’.

Preselecties voor het Eurovisiesongfestival 2023 in Liverpool.

Loredana brengt de nummers ‘Dream In Colors’ en ‘You Lift Me Up’. Het eerste werd door internationale songwriters gemaakt die veel ervaring hebben met het Songfestival, het tweede is van eigen bodem.

Preselecties voor het Eurovisiesongfestival 2023 in Liverpool.

Zangeres Chérine kiest ervoor om haar nummers in het Frans te zingen. Met ‘ça m’ennuie pas’ neemt Chérine je mee in haar kleurrijke wereld en in ‘mon étoile’ ontdek je haar gevoelige kant. Ze schreef die songs ook volledig zelf.

Eurosong 2023

Astrid ‘Ameerah' Roelants zingt over de kracht van aanvaarding en roept op om elkaar graag te zien met de nummers ‘Armageddon’ en ‘The Carnival’. Ze trok ooit naar Los Angeles om er aan de slag te gaan als songwriter met artiesten als Jennifer Lopez, Jay Sean en Dj Tiësto. Haar debuutsingle, ‘The Sound Of Missing You’ stond er in de top drie van de Billboard dance charts USA.

Preselecties voor het Eurovisiesongfestival 2023 in Liverpool.

Hunter Falls brengt de nummers ‘Ooh La La’ en ‘Home’. Naar verluidt twee oorwurmen binnen het genre melodieuze pop en met een vleugje van Falls’ Koerdische roots.

Eurosong 2023

De zeventienjarige Gala Dragot brengt twee meeslepende nummers: ‘emotion ollie’ en ‘t’inquiète. Haar vader Robert AliajDragot is een van de meest prominente figuren van de Albanese showbizz en een hedendaags kunstenaar. Maar ook Gala heeft een artistiek kantje. Zo heeft ze een grote liefde voor klassieke componisten en spiegelt ze zich aan artiesten als David Bowie en Rosalía. Of dat ook in haar Eursongnummers verwerkt zit, valt af te wachten.

Eurosong 2023

Gustaph brengt als queerartiest de nummers ‘Because Of You’ en ‘The Nail’. In 2018 ging hij al mee naar het songfestival als achtergrondzanger van Sennek en in 2021 als stemcoach van Geike Arnaert van Hooverphonic.

Eurosong 2023

De grote finale van Eurosong 2023 vindt op 14 januari plaats in Paleis 12.

