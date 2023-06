Nu ‘Verschoten & Zoon’ terug op tv is hoopt Joyce De Troch op nieuwe rol: “Mijn scène in de Zillion-film is er helaas uit geknipt”

“Blij dat deze serie van mijn tweede garage de herhaling krijgt die ze verdient, voor het eerst, na al die jaren”, liet Jacques Vermeire op Instagram weten. Vanaf 3 juni zendt VTM de acht seizoenen van ‘Verschoten & Zoon’ opnieuw uit. Het verhaal over de gierige garagehouder Verschoten, gespeeld door Jacques Vermeire, en zijn vrouw en shopaholic Magda, gespeeld door Martine Jonckheere, kon van 1999 tot 2007 heel wat kijkers bekoren. Ook David Michiels, Ann Hendrickx, Aaron Wade en Joyce De Troch speelden mee in de populaire reeks, met Joyce in de rol van sexy secretaresse Babs. “Ik had totaal geen acteerervaring maar blijkbaar zochten ze een Joyce-typetje”, vertelt Joyce. “Tijdens de audities voor de rol van Babs moesten mijn voorgangsters ‘doen als Joyce De Troch’. Maar uiteindelijk hebben ze me zelf gebeld om de rol te spelen. En zovele jaren later zit ik nog altijd sexy achter mijn bureau, hoor.” (lacht)

Volledig scherm Martine Jonckheere, Jacques Vermeire, Aaron Wade en Joyce De Troch in de Vlaamse komische reeks 'Verschoten & Zoon' op VTM. © Vangroenderbeek Eddy

“Mijn tijd bij ‘Verschoten & Zoon’ was een memorabele periode”, gaat Joyce verder. “Ik herinner het me nog levendig, ook al is het bijna vijfentwintig jaar geleden. Ik moest heel vroeg opstaan om tijdig op de set te staan. Maar dat had ik er voor over want het was alsof ik naar familie ging. We kwamen allemaal heel goed overeen. Intussen is het contact met mijn collega’s verwaterd, maar ik ga wel zeker naar de theatertournee van Jacques Vermeire kijken.”

Na vier seizoenen vroeg Joyce zelf om uit ‘Verschoten & Zoon” te stappen. En daar heeft ze soms spijt van. “Ik heb die keuze zelf gemaakt, maar dat was een beetje onder invloed van mijn ex-man. Opium was toen net gestart en het werd allemaal te veel. Soms denk ik dat het een foute keuze was, maar als ik Babs was blijven spelen had ik Opium niet kunnen doen. Nadien heb ik nog mogen acteren in de theaterstukken ‘Boeing Boeing’ en ‘’t Groot Lot’.”

Volledig scherm Joyce De Troch en Aaron Wade in 'Verschoten & Zoon'. © VTM

Documentaire over Frank Verstraeten

Joyce De Troch ambieert nog steeds een carrière als actrice. “Acteren is het liefste wat ik ooit heb gedaan. Ze mogen me altijd bellen voor een nieuwe rol. Comedy ligt met het beste. Onlangs was ik te zien in de nieuwe Streamz-reeks ‘Onderhuids’ maar dat was een kleine passage. En mijn scène in de ‘Zillion’-film is er helaas uit geknipt. Ik heb wel meegewerkt aan een documentaire over Frank Verstraeten die binnenkort wordt uitgezonden. Terwijl de film niet helemaal strookt met de werkelijkheid, brengt de documentaire 100% de waarheid. Maar meer mag ik nog niet verklappen.” (lacht)

