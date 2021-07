Nu ‘The X Factor’ definitief stopt: dit waren de ‘slechtste acts’ die Simon Cowell ooit zag

1. Ablisa - seizoen 7 (2010)

De auditie van de Britse beste vriendinnen Abbey Johnstone en Lisa Parker eindigde in tranen toen de ene de andere een mep verkocht, na slechte commentaren van de jury. De voorstelling werd door Simon Cowell bestempeld als “de slechtste auditie uit de geschiedenis”, waarna Lisa hem zonder schroom vroeg: “En wie ben jij?”

Na hun deelname werd het duo uitgelachen in de media en op straat. “Ik heb woedeproblemen en kon niets meer van het publiek verdragen, dat ons uitlachte en me dik noemde. Ik flipte gewoon en nu denk ik dat de hele zaak buiten proportie wordt opgeblazen”, klonk het toen.

2. George Gerasimou - seizoen 8 (2011)

Nadat hij in 2009 voor het eerst zijn kans waagde als onderdeel van een groep, keerde George Gerasimou in 2011 terug naar het podium met een solo-act. Hij liet zich echter vooral blijken met explosieve uitlatingen en verwensingen, want toen de jury zijn act halverwege liet stilleggen, barstte de bom. “Ik respecteer je mening. Maar nu is het tijd voor mijn mening”, zei hij onder meer tegen jurylid Tulisa Contoslavos. Hij ging ook nog een stapje verder: “Hou je mond, jij stomme klootzak!”

3. Rachel Lester - seizoen 4 (2007)

Rachel Lester was één van de meest zelfverzekerde kandidaten die Simon Cowell ooit zag. “Ik doe mee aan ‘The X Factor’ omdat ik een natuurtalent ben. Aan het eind van de dag verdien ik het ook, ik ben gewoon te goed”, verklaarde ze voor de jury. Ook na het optreden — dat nochtans desastreus bleek — bleef ze merkwaardig genoeg in haar eigen kunnen geloven: Rachel beweerde dat haar optreden een ‘10 op 10' waard was en dat ze beter kon zingen dan Madonna. Haar uitspraken werden meteen een meme op Twitter.

4. Chloe Mafia - seizoen 7 (2010)

Chloe Mafia — echte naam: Chloe Heald — trok alle aandacht met haar ‘nepgebruinde’ huid, zwaar opgemaakte gezicht en schaars geklede look. De jury zei dat ze “totaal onvoorbereid” was, maar daar ging Chloe allesbehalve mee akkoord. “Er is niemand zoals ik. Ik gedraag me als een ster, ik zing als een ster, ik dans als een ster en ik kleed me als een ster. Ik ben hét recept voor een ster.” De jury diende haar echter van antwoord: “Ik heb de afgelopen vijf minuten meer onzin van jou gehoord dan ik ooit in mijn leven heb gehoord.”

5. Debbie Stevens - seizoen 3 (2006)

Ook deelneemster Debbie straalde heel wat zelfvertrouwen uit toen ze arriveerde bij haar auditie. Ze noemde zichzelf “geweldig”, wat de schok veel groter maakte toen de jury haar volledig afkraakte. “Je stem is oké, maar je hebt geen sterrenkwaliteit in je. Er is geen charisma”, klonk het droog. Het ego van Debbie was duidelijk gekrenkt: toen ze haar auditie verliet, wilde ze een glas water over jurylid Louis gooien. Dat mislukte echter, maar Simon werd wél gedwongen om in te grijpen.

6. Michael Lewis - seizoen 7 én 8 (2010/2011)

Michael Lewis — een superfan van Michael Jackson — verscheen dan wel verkleed als zijn idool, toch kreeg zijn uitvoering een lauwe reactie van de jury. En dus waagde hij een jaar opnieuw zijn kans en zei hij: “Ik ben deze keer wie ik echt ben. Geen gimmick, geen masker. Alleen ik.”

Toen het publiek begon te lachen, was Michael trots. “Er is zoveel positiviteit in deze zaal, het is onwerkelijk. Bedankt”, riep hij. Maar de jury sloeg die droom meteen aan diggelen: “Ik heb het gevoel dat het publiek niet applaudisseerde omdat ze je talent leuk vonden”, zei Gary. Waarop de sfeer omsloeg en de kandidaat en de jury voor een volle zaal in een discussie verwikkeld raken.

