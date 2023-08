Nu ‘Suits’ helemaal herleeft op Netflix: komt er een vervolg mét Meghan Markle?

Producer Gene Klein heeft onlangs in een interview met ‘TVLine’ prijsgegeven of hij weet heeft van plannen voor een reboot van de populaire televisieserie Suits. Hij gaf toe dat hij daarover al contact had met de bedenker van de serie, Aaron Korsh. “Ik heb Aaron verteld dat ik, in dit tijdperk van reboots, reünies en al die andere dingen, op een gegeven moment een telefoontje verwacht”, klinkt het. “Ik ben me niet bewust van serieuze gesprekken. Het is gewoon een van die dingen waarbij je in deze tijd niet verbaasd zou zijn als iemand je op een dag zou bellen. Maar tot nu toe is er nog niets dat ik weet”, zei de producent.