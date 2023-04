Nu slechterik Chris terug is: Stan Van Samang verdwijnt uit ‘Thuis’

TVDe spanning in ‘Thuis’ stijgt stilaan ten top nu booswicht Chris , een rol van Danny Timmermans, opnieuw is opgedoken. Zijn terugkeer is alleszins slecht nieuws voor Harry én betekent ook dat Stan Van Samang (44) volgend seizoen niet meer in ‘Thuis’ te zien zal zijn. Dat wordt bevestigd aan Dag Allemaal.

Het gonsde al van de geruchten op fanfora van ‘Thuis’: zou schurk Chris terugkeren in de serie om z’n vroegere kompaan Harry het vuur aan de schenen te leggen? Vrijdagavond kregen ze gelijk: Chris was dan toch niet omgekomen bij een ongeluk in Thailand, hij is in ’t geniep naar België teruggekeerd en heeft een valse identiteit aangenomen. De kijkers herkenden tot hun grote verbazing Chris in tuinman Stieg in het woonzorgcentrum waar Veerle, de dementerende moeder van Sam en schoonmoeder van Tim, in dagopvang zit.

Wraak

Dat betekent dat Harry, die al een hele tijd vermoedde dat Chris nog in leven is, gelijk heeft gekregen. Z’n paranoïde gedrag - hij schafte zich zelfs een pistool aan - waarmee hij zijn echtgenote Tilly de jongste weken danig op de zenuwen werkte, was niet geheel onterecht. Harry weet dat Chris nog een eitje met hem te pellen heeft en vreest dat hij wraak komt nemen.

Lauren Müller (Thilly), Stan Van Samang (Harry) in 'Thuis'

Ooit waren ze de beste vrienden en zakenpartners met succesvolle dansclubs. Hun relatie vertroebelde door de louche zaakjes waarmee Chris zich inliet. Die verdiende al jaren een zakcentje bij met drugshandel, iets wat Harry in het begin nog oogluikend toeliet. Tot de bom barstte en Chris onderdook in Thailand en daar zijn dood ensceneerde.

Escalatie

Maar nu is Chris dus terug, en dat zal een heleboel gebeurtenissen in gang zetten die stilaan zullen escaleren. Wat een groot deel fans al vermoedden: deze verhaallijn betekent tweeëneenhalf jaar nadat hij in de serie verscheen de exit van de populaire Stan Van Samang. Dat hebben de makers van ‘Thuis’ bevestigd aan onze redactie. Wat er allemaal te gebeuren staat, blijft nog even geheim. Slaat Harry deze keer op de vlucht? Of rekent Chris helemaal met hem af? Daarvoor zal u naar ‘Thuis’ moeten kijken. Maar feit is dat het erg spannend gaat worden.

Voor de trouwe fans ligt sinds dit weekend trouwens ook het nieuwe ‘Thuis’-boek in de winkels: ‘Bloedbroeders’ is helemaal gewijd aan de voorgeschiedenis van Harry en Chris en geeft meer duiding bij de komende ontwikkelingen in hun favoriete soap.

