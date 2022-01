Nu ook officieel: Tweede seizoen van ‘Squid Game’ komt eraan

Tijdens een interview over de winst van Netflix in het vierde kwartaal van 2021 werd er aan Serandos gevraagd of er een tweede seizoen zou komen van de hitserie. De kans van wel was al vrij groot aangezien het de nummer één best bekeken serie van Netflix was. “Absoluut”, antwoordde de co-CEO. “Het ‘Squid Game’ universum is eigenlijk nog maar net begonnen.”

Ook de maker van de show, Hwang Dong-hyuk, liet eerder al weten dat hij een tweede seizoen zag zitten. In een interview met The Associated Press vertelde hij het volgende: “Er is zoveel druk, zoveel vraag en zoveel liefde geweest voor een tweede seizoen. Dus ik heb bijna het gevoel dat je ons geen keus laat!” zei hij. “Maar ik zal zeggen dat er inderdaad een tweede seizoen zal komen. Het zit op dit moment in mijn hoofd. Ik zit momenteel in het planningsproces.”

De bedenker en regisseur bevestigde vorige maand ook aan The Korea Times dat hij zelfs al in gesprek is met Netflix over het derde seizoen. “Ik ben in gesprek met Netflix over zowel seizoen twee als seizoen drie”, zei hij. “We zullen elk moment tot een conclusie komen.” Over seizoen drie is nog niets bekend, maar seizoen twee komt er dus wel degelijk.

