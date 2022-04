Nu ook de VRT op de kar springt: waarom we tegenwoordig met verbouwprogramma’s om de oren geslagen worden

TV Camille verrast Margriet met oud nummer: “De openingstu­ne van mijn programma aan zee”

Ze is de jongste van de bende, maar dat houdt Camille in ‘Liefde voor muziek’ niet tegen om in het oudere repertoire van Margriet Hermans te duiken. Ze botste er op ‘Niets houdt me tegen', dat ze voor de gelegenheid in een nieuw jasje giet. Tot grote vreugde van Margriet: “Die is wel echt heel oud hé! Dit was de openingstune van mijn programma aan zee. De tekst is gedeeltelijk geschreven door Stef Bos”, vertelt ze.

25 april