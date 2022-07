Nu ook bedenker haar excuses aanbiedt om transfobie en racisme: hoe fout was 'Friends' eigenlijk?

Showbizz Jaimie Vaes beschul­digt ex Lil Kleine van “pesterijen”: “Zijn gedrag wordt alsmaar erger”

Dat het contact tussen Jaimie Vaes (32) en haar ex Lil Kleine (27) na de beschuldigingen van huiselijk geweld behoorlijk verwaterd is, was al een tijdje duidelijk. Maar de gemoederen tussen de twee exen zijn allesbehalve bedaard. In de tweede aflevering van haar realityreeks ‘Jaimie: In The Vaes Lane’ noemt ze het gedrag van de Nederlandse rapper “pesterijen”.

