Nu ontslaggolf bij ‘Familie’ blijft duren: waarom zijn fans zo boos als een trouw personage verdwijnt?

TV Finale van ‘Bake Off Vlaanderen’ staat nu écht voor de deur: "Het is niet te geloven”

Enza, Thibaut en Stephanie zijn de laatste 3 bakkers die strijden om de titel van ‘beste bakker van Vlaanderen’. Wie het beste bakt en tot de winnaar gekroond wordt komen we woensdag te weten. Op het menu van de finale staat een culinaire veldslag waarbij koppen zullen rollen. Starten doen we met een verfijnd taartje waarin koffie of thee de hoofdrol speelt. Voor de laatste technische proef heeft de jury een ‘Illusie van Perzik’ in petto voor de kandidaten. Een artistiek spektakelstuk zal bepalen wie van de drie de geschiedenis zal ingaan als winnaar van deze intense bakwedstrijd.

14 december