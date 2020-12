Nu je een maand gratis krijgt: de 5 populairste series om te bingen op Streamz

De bende van Jan de Lichte: op historische rooftocht met Matteo Simoni

Volledig scherm De bende van Jan de Lichte © Streamz

Lange tijd leek het erop dat 'De bende van Jan de Lichte' nooit in België het scherm zou halen. De reeks werd opgenomen in 2016, maar verdween toen in de kluis bij VTM. Begin dit jaar werd de serie dan toch gelanceerd op Netflix, onder de naam 'Thieves of the Wood'. Tof nieuws, maar niet voor de Belgische fans. Zij konden de reeks - waarvan hoofdrolspeler Matteo Simoni werd omschreven als het Vlaamse equivalent van Poldark - nog steeds niet bekijken.

Hun geduld werd echter beloond met de lancering van Streamz op 14 september. Toen vond de verfilming van de roman van Louis Paul Boon eindelijk z'n weg naar de Vlaamse kijkers. Drie maanden later blijkt de historische serie - over een roversbende in het Aalst van de achttiende eeuw - meteen ook één van de populairste titels op Streamz. Al hoeft dat dankzij de verschillende visuele hoogstandjes en een cast vol topacteurs niet te verwonderen. Zo vertolkt Matteo Simoni de hoofdrol als Jan, maar kruipen onder anderen ook Charlotte Timmers, Tom Van Dyck en Ruth Beeckmans in een historisch plunje. Laatstgenoemde tot groot jolijt van Matteo Simoni. "Ik herinner me een scène met Ruth Beeckmans, die de eigenares van een hoerenkot speelt: ze hadden haar in een dermate strak korset gestoken dat ik een paar takes op rij mijn lach onmogelijk kon inhouden. Het mocht vooral niet als een poppenkast overkomen, het moest écht zijn."

Red Light: spanning troef met agente Maaike Neuville

Volledig scherm Red Light © Streamz

De Vlaams-Nederlandse coproductie 'Red Light' is een psychologische thrillerreeks die sinds begin december op Streamz loopt. Halina Reijn, Carice van Houten en Maaike Neuville vertolken de drie hoofdpersonages: een operazangeres, een prostituee en een politieagente. Hun levens raken verwikkeld wanneer de partner van één van de dames plots verdwijnt. Maaike Neuville (37) - die in de eerste aflevering al masturberend te zien is - moest niet lang nadenken om haar medewerking te verlenen aan dit project. "Ik hield direct van het verhaal, met die drie vrouwen die elk op hun manier willen losbreken uit de wereld waarin ze vastzitten. De strijd die deze personages leveren is heel herkenbaar", aldus de actrice.

Net als 'De bende van Jan de Lichte' valt de reeks ook in het buitenland in de smaak. Zo wist 'Red Light' onder andere prijzen weg te kapen in Cannes en Utrecht. Ook het Amerikaanse filmblad 'Variety' bleek onder de indruk en spreekt van een sterke reeks.

Dimitri Vegas & Like Mike: een exclusieve blik achter de draaitafel

Volledig scherm Dimitri Vegas & Like Mike © Redferns

Ook de fans van betere realitytelevisie komen aan bod bij Streamz. En dat allemaal dankzij programmamaker Eric Goens. Hij volgde een jaar lang de Willebroekse wereldsterren Dimitri en Michael Thivaios - beter bekend als dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike - en puurde daar een interessante docureeks uit. Daarin is niet alleen te zien hoe de twee succesvolste exportproducten van ons land de wereld veroveren, maar ook hoe door Covid-19 aan die opmars abrupt een einde komt. Al zet zelfs een vreselijk virus geen rem op de tomeloze ambitie van de broertjes. Zo droomt Dimitri ondertussen zelfs al van een vervolg op de reeks. "Een vervolg zou interessant kunnen zijn om de mensen een concreter beeld van onze leefwereld te geven. De insteek zou kunnen zijn hoe we ons leven, net als de rest van de wereld, hervatten na corona."

Fair Trade: in het web van 'druglord' Peter Van den Begin

Volledig scherm Fair Trade © Streamz

Ondertussen is het alweer vijftien jaar geleden dat 'Matroesjka's' werd uitgezonden. Sindsdien kreeg bedenker Marc Punt (58) vaak de vraag of hij geen vervolg wilde maken. De smeekbede van de fans werd gehoord, want 'Fair Trade' kan je gerust omschrijven als 'Matroesjka's 2.0'.

In deze reeks zijn Kevin Janssens (41) en Ella-June Henrard (27) - die dankzij de reeks een tijdlang een koppel vormden - twee flikken die ooit met de beste bedoelingen aan hun job begonnen. Ondertussen kleuren ze steeds vaker buiten de lijntjes, waardoor ze meer en meer verstrikt raken in het web van de Antwerpse druglord Patrick Paternoster. Een rol van Peter Van den Begin, die hiermee doet terugdenken aan z'n hoogdagen als topgangster Ray Van Mechelen in 'Matroesjka's'. "Ik mag opnieuw de bad guy spelen in een reeks van Marc Punt. Als hij een schurk nodig heeft, dan sta ik blijkbaar bovenaan in z'n adresboekje (lacht)", aldus Peter.

Black-out: Geert Van Rampelberg tast in het duister

Volledig scherm Black-out © VRT

'Black-out' stond aanvankelijk gepland als opvolger van 'Undercover 2' op de zondagavond van Eén. Dat plan veranderde toen de VRT op het laatste nippertje toch besliste om mee te werken aan Streamz. Hierdoor werd 'Black-out' één van de eerste Vlaamse pareltjes die je kon terugvinden op het platform.

In deze serie krijgt ons land te maken met een volledige elektriciteitspanne. Er blijkt een kerncentrale stilgelegd en de daders ontvoerden ook de dochter van de eerste minister (Sara De Roo). Hun boodschap: gaat het licht weer aan, dan zal haar dochter sterven. Naast De Roo mag ook publiekslieveling Geert Van Rampelberg (45) z'n ding doen als de politie-inspecteur die het onderzoek leidt, met Nora Gharib (27) als z'n sidekick. Nora maakt er geen geheim van dat dankzij haar rol als politieagente een kinderdroom in vervulling ging, en ook Geert Van Rampelberg is laaiend enthousiast over z'n acteeropdracht. "In zo'n reeks de hoofdrol mogen spelen, da's een cadeau", klinkt het.

De 5 populairste buitenlandse reeksen

'The Undoing' (Amerika, drama)

'Euphoria' (Amerika, drama)

'Insecure S4' (Amerika, komedie)

'Cold Courage' (Finland, krimi)

'Succession' (Amerika, satire)

Een abonnement op Streamz kost 11,95 euro per maand. Voor Streamz+, met 300 recente films per jaar extra, betaal je 19,95 euro.