Nu hun kasteel maar niet verkocht raakt: keren de Meilandjes terug naar Frankrijk?

“Als het château niet wordt verkocht, gaan we daar waarschijnlijk weer een maandje of twee draaien”, vertelde Erica Meiland (57) aan het Nederlandse Veronica Magazine. De Meilandjes maakten in februari 2020 bekend dat ze zouden terugkeren naar Nederland. Kort daarna kwam het bekende Chateau Marillaux te koop te staan voor een luttele 1,25 miljoen euro, maar die vraagprijs lieten ze ondertussen zakken naar 998.000 euro, zo staat op de website van de familie.

De familie vertelde er altijd rekening mee gehouden te hebben dat ze ook in de zomer van 2021 nog met het kasteel konden opgezadeld zitten. Er zou dan niets anders op zitten dan terugkeren naar Frankrijk en weer gasten toelaten.



Martien (59) en Erica Meiland kochten bij hun terugkeer naar Nederland een boerderij in Hengelo, maar hun woonplezier bleek van korte duur. Er waren problemen met de gemeente Bronckhorst over het bestemmingsplan en vergunningen. In tegenstelling tot hun château kregen ze de boerderij gelukkig wel snel verkocht. “Nu op zoek naar een nieuw stulpje”, klonk het toen. Martien liet zijn oog vallen op een riante villa in zijn voormalige woonplaats Noordwijk, die ruim 2,6 miljoen euro kost. Ook zijn dochter Maxime kocht onlangs een nieuwe woning samen met haar vriend Leroy.

Het Nederlandse avontuur van de Meilandjes is te zien in het nieuwe seizoen van ‘Château Meiland’ dat vanaf 1 maart op de Nederlandse zender SBS 6 wordt uitgezonden. Wanneer het ook in Vlaanderen te zien is, is nog niet bekend.

