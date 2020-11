Nu de Windsors populairder zijn dan ooit: de beste kijktips rond de Queen en haar familie

TVHet zal je vast niet ontgaan zijn: vandaag lanceert Netflix het vierde seizoen van 'The Crown’. De reeks (en de Britse royals in het algemeen) zijn populairder dan ooit, met dank aan schandalen uit heden en verleden. Wil je wat meer info over de Windsors? Dan tipt royaltywatcher Kathy Pauwels speciaal voor jou haar favoriete films en filmpjes van de Queen en het Britse koningshuis.

Kathy Pauwels coverde als journaliste en presentatrice jarenlang het koninklijke nieuws voor het tv-programma 'Royalty', het radio 2-programma 'Splits' en royaltyblad 'Het Hofjournaal'. Tot op vandaag blijft ze een fervente royaltywatcher, ook van de Windsors. "We beleven een koninklijke zondag, met onze eigen Koningsdag en de première van seizoen 4 van 'The Crown', over het leven van koningin Elizabeth II. Sinds Netflix vier jaar geleden met de serie startte, lijkt het wel of de Queen nog populairder is geworden. Ze is dan ook de koningin der koninginnen: op haar 94ste regeert ze al 68 jaar, wat haar de oudste monarch ter wereld maakt, maar nét niet de Europese kampioen troonzitten. Dat is nog altijd Johann II van Liechtenstein, die destijds 71 jaar aan de macht was. Hoewel ze wel meer taken uit handen geeft dan vroeger, denkt ze er niet aan om met pensioen te gaan. Ooit beloofde ze voor God dat ze zou dienen tot de dood, en ze is duidelijk van plan zich daaraan te houden. Hoewel er af en toe geruchten rondgaan dat ze toch op haar 95ste zou aftreden."

Sterker na schandalen

"Elizabeth maakte enórm veel mee als vorstin, echtgenote en moeder, zagen we ook in 'The Crown'. De schandalen rond haar zus Margaret, de echtscheidingen van drie van haar kinderen, de brand van 1992 in haar lievelingskasteel Windsor Castle, de tragische dood van prinses Diana en haar troon die daarna even wankelde. En nu Harry en Kate die afstand nemen en het Epstein-schandaal rond prins Andrew."

"Vanwege haar legendarische gereserveerdheid wordt ze weleens een ijskoningin genoemd. Een beetje onterecht, denk ik. Ze is gewoon opgevoed met het idee dat je niet met je emoties te koop loopt. Wat er haar ook overkomt, Her Majesty lijkt er altijd sterker uit te komen. Een rots in de branding. Ook fysiek. Kijk maar naar recente foto's waarop ze kwiek en monter op haar paard zit. Op je 94ste als een amazone verschijnen: je moet het maar doen."

Humor

"Achter die stiff upper lip schuilt ook humor, hoor. Dat toont een funny moments-video op YouTube. Naar verluidt is ze privé een erg goede stemmen-imitator. Grappig zijn de filmpjes en verhalen over de Queens onafscheidelijke handtas. Naar verluidt stuurt ze er zelfs signalen mee uit. Staat de tas op tafel, dan weet haar staf dat ze snel weg wil. Is ze haar gesprekspartner beu, dan wisselt ze de tas van arm. Sinds een jaar of tien zou er een mobiele telefoon in zitten met een automatische boodschap van Harry: 'Press one voor een hotline naar Philip, press two voor Charles en press three voor de corgi's.' Amusant."

"Ik vond het heerlijk om nog eens door al die koninklijke filmpjes te spoelen. De beelden van dancing queen Diana met John Travolta zijn bijna legendarisch, net als die van Elton John die 'Candle in the Wind' zingt op haar begrafenis. En dan het huwelijk van William en Kate: dat dolverliefde koppel, de juichende mensenmassa en een parade van royals en celebrity's aan Westminster Abbey. Ik mocht er live verslag van uitbrengen en het is mijn favoriete royal wedding."

ZEVEN KIJKTIPS

The Crown, seizoen 4

"Het kroonjuweel van Netflix, deze verslavende historische reeks over het leven van Elizabeth II. In seizoen 4 doen zowel Diana als Margaret Thatcher hun - niet altijd blijde - intrede."

Vanaf zondag op Netflix

William & Kate - The Royal wedding

"Het koninklijke huwelijk van de eeuw en een grote stap voor het huis van Windsor: voor het eerst trouwde een kroonprins met een burgermeisje. Een prachtige dag die ik live mocht verslaan en nooit zal vergeten."

Te bekijken op YouTube

The Favourite

"Olivia Colman, Elizabeth in 'The Crown', triomfeert opnieuw in de rol van koningin in dit kostuumdrama over de intriges aan het hof van de 18de-eeuwse koningin Anne. Ze won er een verdiende Oscar mee."

Via Apple TV

Why Queen Elizabeth II always carries her purse everywhere

"Wat zit er in de koninklijke handtas en welke signalen stuurt de Queen ermee uit? Grappig animatiefilmpje over de geheimen van haar iconische Launer-handtas."

Te bekijken op YouTube

Queen Elizabeth II: funny moments

"Schuilt er een comédienne in die zogezegde ijskoningin? Je zou het bijna denken bij deze compilatie van grappige momenten."

Te bekijken op YouTube

Elizabeth: the golden age

"Subliem in beeld gebracht kostuumdrama over de 15de-eeuwse 'virgin queen' Elizabeth I. Cate Blanchett speelt de vorstin die historici wel eens 'Engelands beste staatshoofd ooit' noemen."

Op Netflix

Elton John: Candle in the Wind

"Miljoenen kijkers overal ter wereld hielden het niet droog toen Elton John tijdens de begrafenis van Lady Di, op 6 september 1997 in Westminster Abbey, zijn 'Candle in the Wind' zong. De oorspronkelijke versie uit 1973 schreef hij voor Marilyn Monroe."

Te bekijken op YouTube

