Nu de finaleweken ingaan: de 10 meest memorabele momenten uit voorbije seizoen ‘De Slimste Mens’

TVNa 32 afleveringen is de selectie gemaakt voor de twee finaleweken van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Donderdagavond 17 december weten we wie de opvolger is van Lieven Scheire. Nog tien kandidaten zijn in de running, netjes verdeeld. Vijf dames en vijf heren. Al maken de vrouwen behoorlijk meer kans om dit jaar met de oorkonde aan de haal te gaan. Tijdens de finaleweek stappen liefst drie vrouwen de arena opnieuw in.

Vanavond worden de debatten geopend door Tess Uytterhoeven, dochter van, die als winnende finaliste van vorige week verder mag spelen. Zij neemt het op tegen Club Brugge-aanvaller Hans Van Aken (4 deelnames, 3 finales gewonnen) en de verrassende Umi Defoort (4 deelnames, 2 keer gewonnen), de beatmaker die zelfs zijn vriendin Chibi Ichigo naar huis speelde. Pas volgende week donderdag stapt Ella Leyers, de sensatie van ‘De Slimste Mens’ met haar 18 deelnames meteen de finale-aflevering in. Kijken of ze een negentiende overwinning in de wacht kan slepen.

In afwachting van nog twee spannende en leuke finale-weken laten we u alvast genieten van tien memorabele momenten uit de voorbije 32 afleveringen:

1. Ella Leyers breekt het slimste mens-record

Ella Leyers begon in de allereerste aflevering van ‘De Slimste Mens’ al aan har recordjacht. Twaalf afleveringen later was het zover. De tv-studio leek een zottenkot. Met nieuwkomer Pedro Elias in een soort zeemanstrui, zotte kip Delphine Lecompte in een Whitesnake t-shirt en een gelegenheidstewardess in een rooskleurig pakje inclusief baret, die bij nader inzien Ella Leyers bleek te zijn. De recordaflevering dobberde haast veertig minuten in licht gespannen humor waarna vijftien minuten keihard werd gequizd voor de overwinning. Pedro Elias liep helaas iets te veel achter de feiten aan, rariteitenkabinet Lecompte bewees tijdens de foto- en filmpjesronde én de finale wel een goeie quizzer te zijn en met Ella Leyers die rustig overheerste. Nog voor het laatste filmfragment wist ze al dat het record binnen was. Straf gedaan!

2. Bockie De Repper plaste in een combi

In aflevering 26 verraste Beckie de Rapper vriend en vijand door het absolute record van hoogste scores ooit tot, op één seconde te benaderen. Het begint van een onwaarschijnlijk avontuur in de quiz. Eén aflevering later kon en mocht alles. Vooral de hilarische verhalen van de Aalstenaar. Zo deed Bockie De Repper uitgebreid verhaal hoe hij ooit geplast heeft in een combi. Economisch interessant zo blijkt. “De boete is maar 80 euro. Als je in het openbaar plast is het 150 euro. Kleine tip voor de mensen...” En zonder dat ze het beseft wordt Catherine Van Eylen meegesleurd in het verhaal. Maar ze heeft naar eigen zeggen nooit “gekakt” in een combi.

3. Jeroom heeft er genoeg van en trapt het af

Jeroom blijft één van de meest opvallende en beste juryleden van ‘De Slimste Mens’. Geestig, gevat, scherp, alert, grappig, schunnig, speels, humoristisch. En altijd ‘in’ voor een practical joke. Zo staat hij bij een flauwe mop van Sven De Leijer op en wil hij de studio verlaten...

4. Frank Lammers wil niet eerlijk antwoorden op de vraag om de lieve vrede te bewaren

De voorbije weken was Nederlander Frank Lammers één van de meest merkwaardige kandidaten.? Hij stal de show met zijn gevatte en scherpe humor. Helaas duurde dat spelletje voor de ‘Undercover’-acteur maar één aflevering. In dat uurtje vertelde Frank Lammers o.a. op geheel eigen wijze en met de slappe lach hoe hij een programma op tv zag waarin Tom Waes tegen de vrouwelijke wereldkampioen boksen wilde vechten. “Twee maanden trainde hij zich te pletter. Hij ging de ring in en had na acht seconden een gebroken neus.” Waarop Van Looy vertelt hoe hij ooit bijna slaag kreeg, dan maar zijn bril afnam, zich omdraaide en op de grond ging liggen.

5. Erik Van Looy is tipsy

Eén glaasje tequila ad fundum. Het was in aflevering 30 voldoende om Erik Van Looy even instant dronken te maken en hem de slappe lach te bezorgen. En zijn quiz haast te doen ontsporen. Gelukkig was er toen kijkmagneet Jennifer Heylen, nieuw en onbekend, die door het tv-spelletje raasde, haar concurrenten Liesbeth Van Impe en Bockie de Repper tot edelfiguranten degradeerde en na een hold-up in de filmpjesronde, waar ze 320 seconden bij elkaar speelde, het absolute record verpulverde. Maar dat glaasje tequila van Van Looy bleef hangen...

6. De Mol maakt z’n opwachting in de Slimste Mens

Presentator Gilles De Coster zat niet zomaar toevallig in de 28ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. Al evenmin zat hij daar zomaar wat te klungelen met een Europese puzzel voor kleine kinderen. Die puzzel verwees naar de ‘Puzzel’-ronde. En daar zat een gouden tip heel netjes verborgen. “Klopt”, vertelde presentator Gilles De Coster na afloop. “Je kon de nieuwe bestemming van De Mol aflezen aan de hand van de negen juiste antwoorden. Van elk juist antwoord nam je de eerste letter, je zette die netjes achter elkaar en je kreeg het woord Duitsland. Topland, geloof me”, maakte De Coster nog duidelijk, terwijl hij zijn ‘lederhosen’ nog even optrok en de huiskamer verliet.

7. Serine flirt met Conner

“Ik ben zo kwaad. Ik kan niet goed tegen verlies”, maakte comédienne en nieuwkomer Serine Ayari duidelijk, net nadat ze netjes en zonder veel poespas na een uitstekende finale naar huis was gespeeld. En toch was het heel erg jammer dat de nieuwkomer - een letterlijk indrukwekkende verschijning naast die frêle Catherine Van Eylen-, alweer meteen naar huis mocht. Ayari was geestig, fris, gevat, speels. En helemaal klaar voor ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Ze was niet te beroerd om toe te geven dat ze de voorbije maanden professioneel niks om handen had. En zich dus goed had kunnen voorbereiden. Ze speelde ook erg goed, maar maakte in haar finale één kapitale fout. Ze liet bij de vraag over ‘The Sound of Music’ de seconden te lang wegtikken, waarna Rousseau zich alleen maar strategisch moest laten zakken, om dan vlot uit te spelen met de edelgassen ‘Xenon’ en ‘Argon’.

8. Delphine Lecompte over haar oudere geliefden

Zowat elke uitspraak die ze deed was ferm en raak. Opvallend of merkwaardig. Delphine Lecompte dus, die vanaf aflevering 11 deelnam. En een finaleplaats afdwong. Een schriele vogel, die Lecompte, een klein hoopje onzekerheid, een schuchter meisje, een kandidate in een AC/DC-t-shirt, die vooral vragen over Motörhead en Chinese naakthonden zou willen krijgen, bij wijlen niet aanwezig leek en vooral naar de studiovloer tuurde. De dichteres die op 22 januari 1978 werd geboren in voormalig Kongo. Ze kon haar opleiding tolk Frans-Russisch niet afmaken, omdat ze in de psychiatrie belandde. In 2004 debuteerde ze met de Engelstalige roman ‘Kittens in the Boiler’. Ze raakte meer bekend dankzij opgemerkte passages op de literaire tournée Saint Amour. Inmiddels schrijft ze aangebrande columns in ‘Humo’ en wordt ze gemakkelijkheidshalve omschreven als de vrouwelijke Herman Brusselmans.

9. Chibi Ichigo confronteert ex-werkgever Gert Verhulst

Chibi Ichigo is nogal rechttoe-rechtaan over haar leven. Ze heeft ooit gewerkt in Plopsaland Hasselt als Maya De Bij. Maar ze werd ontslagen. Bovendien werd ze slecht betaald. Een bekentenis die tot enige hilariteit, zelfs spanning, zorgde in de tv-studio. Het klikte niet echt tussen Gert en Chibi. Net voor de finale werd dat duidelijk: ‘Ik moet supporteren voor mijn favoriete ex-werkneemster. De beste Maya ever? Zij is de beste, de slimste, de knapste’, klonk het enigszins cynisch bij Gert.

10. Superlacher Robert wordt ingeschakeld

Robert Oris, door Van Looy tot “leukste lacher van het Wilde Westen” gebombardeerd, zat samen met zijn echtgenote Denise enkele afleveringen als enige koppel in de toeschouwerstribune. “Geef die man een ‘Slimste mens’-standbeeld, zo snel mogelijk! En zijn echtgenote Denise ook natuurlijk, want zij moet die lach van heel nabij trotseren. Wat een huwelijk!”, maakte Erik duidelijk. “Maar, of het nu met of zonder publiek is: ik heb gemerkt dat ik blijf lachen met de leuke vragenrondes, geestige kandidaten en scherpe juryleden. Ik ben er niet verlegen of treurig van geworden. Op sommige momenten heb ik zelfs het gevoel dat er nog méér gelachen wordt, omdat kandidaten meer durven en meer durven vertellen ook. Het wordt een beetje ‘De slimste mens ter wereld’ in een huiselijke sfeer. Maar veel eer gaat dus ook naar Robert Oris, de leukste lacher van het Wilde Westen. Met hem stond ik er nooit alleen voor, qua bulderlachen dan.”

