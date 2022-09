Nu ‘Cobra Kai’ deze week terugkeert voor een vijfde seizoen: dit zijn de meest rake sportreeksen

TVDeze week is themaweek in streamingland. Vrijdag lost Netflix het langverwachte vijfde seizoen van ‘Cobra Kai’, maar daags voordien deelt Disney+ al een stevige muilpeer uit in de vorm van ‘Mike’, een achtdelige reeks over het leven van bokslegende Mike Tyson. Voor de sport hebben we dan maar een lijstje gemaakt met streamingtitels waarin niet wordt gekeken op een zweetdruppeltje meer of minder. Van ‘Heels’ op STARZPLAY tot ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ op Streamz: dit zijn de meest rake sportreeksen.

‘The Queen’s Gambit’ (Netflix)

Volledig scherm The Queen’s Gambit © Netflix

Schaken mag dan lang een stoffig en vooral mannelijk imago hebben gehad, het wereldwijde succes van ‘The Queen’s Gambit’ maakte van schaken de meest sexy sport tot op heden. Niet in het minst dankzij de magnetisch briljante Anya-Taylor Joy die als de fictieve Beth Harmon van getroebleerd weeskind tot bovennatuurlijk schaakgenie uitgroeit. De show, gebaseerd op de gelijknamige roman van Walter Tevis, was één van Netflix’ grootste verrassingen van 2020 en verwarmde lockdown-huiskamers met z’n fenomenale en glamoureuze jaren ‘50 en ‘60-setting. De reeks werd geprezen voor z’n nauwgezette weergave van schaakcompetities en z’n feministische focus op heersend seksisme in de sport. Wereldkampioene Susan Bolgar, die gecharmeerd was door de serie, liet wel optekenen dat de discriminatie voor haar nog een stuk flagranter was en dat ze haar hele carrière fysiek en emotioneel geïntimideerd werd.

‘Heels’ (STARZPLAY bij TV Vlaanderen)

Volledig scherm Heels © Starz

Deze fictiereeks volgt het verhaal van twee broers die het tanende worstelbedrijf van hun wereldberoemde, maar recent overleden vader willen redden. In de ene hoek van de ring hebben we Jack Spade, de zogenoemde ‘heel’ van het familiebedrijf, en in de andere z’n jongere broer Ace Spade, ook wel ‘the face’. De show belicht belangrijke aspecten van de worstelwereld -die vaak fake wordt genoemd- en stelt scherp op de menselijke kant, de creativiteit en de geschiedenis die erachter schuilgaat. Wie dezelfde ring wil, maar dan met vrouwen erin, kan bij the ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ (kortweg ‘GLOW’) terecht op Netflix. Deze reeks over vrouwelijke worstelaars in de jaren ‘80 is even origineel en grappig als slim en maatschappijkritisch. Dat de show na drie succesvolle seizoenen werd geschrapt, blijft overigens één van de grootste vergissingen die Netflix ooit heeft gemaakt.

‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ (Streamz)

Volledig scherm Winning Time © Streamz

Deze fantastisch entertainende en veelbesproken HBO-dramaserie over het hobbelige parcours van de L.A. Lakers om een NBA-dynastie te worden, biedt niet alleen een authentiek portret van de jaren ‘80 en spannende wedstrijdscènes, Quincy Isaiah is net zo innemend en charmant als de echte Magic Johnson. Deze positief afmattende en vierde muur doorbrekende serie werd geregisseerd door ‘Don’t Look Up’-regisseur Adam McKay en is gebaseerd op Jeff Pearlmans bestseller ‘Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’s’. De reeks dramatiseert de opkomst van de Los Angeles Lakers onder het bewind van magnaat en womanizer Jerry Buss (John C. Reilly). ‘Winning Time’ won zowel de goedkeuring van publiek als critici, maar sommige creatieve vrijheden werden door real-life Lakers legendes als Johnson, Kareem Abdul-Jabbar en Jerry West minder goed geïncasseerd. Jammer voor hen is er nog genoeg materiaal om ook een tweede seizoen mee op te vullen, iets waar HBO overigens al volop mee bezig is.

‘A League of Their Own’ (Prime Video)

In 1992 schitterde Tom Hanks aan de zijde van Madonna, Geena Davis, Lori Petty en Rosie O’Donnell als de trainer van het vrouwenhonkbalteam de ‘Rockford Peaches’. De film over de All-American Girls Professional Baseball League, die in 1943 werd opgericht toen jonge mannen werden opgeroepen om in de Tweede Wereldoorlog te vechten en er een tekort aan bekwame spelers ontstond, was een absolute homerun aan de box office, maar werd desalniettemin deze zomer door Prime Video in een nieuw jasje gestopt. Maybelle Blair, één van de spelers voor de Peoria Redwings in 1948 was daarbij één van de inspiraties om de reeks van een update te voorzien, aangezien ze 95 jaar in de kast zat en daar recent pas uit durfde. Met een diepere blik op ras, seksualiteit en identiteit heeft deze reeks dus een andere focus dan de bioscoopkomedie uit 1992, zonder de vreugdevolle geest van de klassieker te verwaarlozen.

‘Ted Lasso’ (Apple TV+)

Uiteraard mag koning voetbal niet aan dit lijstje ontbreken. Zelden heeft een serie meer feelgoodgevoelens opgeroepen dan deze over de goedgesnorde voetbalcoach van de fictieve Engelse club AFC Richmond. De reeks werd overstelpt met Emmy-awards en ook meermaals geprezen om z’n luchtige, positieve humor en de manier waarop het discussies rond geestelijke gezondheid behandelt. Dat is vooral te danken aan de vele sympathieke personages zoals Ted Lasso (Jason Sudeikis) zelf, zijn wijze co-coach Beard, president Rebecca, de knorrige oude ster Roy en alle andere spelers op en naast het veld. De reeks krijgt bovendien weldra een verlenging in de vorm van een derde seizoen. Al zou dat tot nader order ook het laatste zijn. De spanningen zullen in de finale beslist oplopen tussen AFC en West Ham, waarbij Ted te maken krijgt met Nates overstap naar de duistere kant nadat ie is gaan werken voor de vijand.

