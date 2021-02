Nu al gestoei tussen Candice & Marijn en Nathalie & Dennis ontsnappen aan vreselijk drama op huwelijksavond

TVHet gaat ontzettend hard in ‘Blind Getrouwd’. Na nauwelijks 2,5 uur televisie zijn alle koppels al getrouwd, hebben ze hun huwelijksfeest en bijhorende eerste nacht achter de rug én zijn ze geland op Kreta voor chique wittebroodsweken. Als het van lerares Candice afhangt, zal het daar spetteren. Ze heeft zelfs een ‘gewaagde bikini’ mee, voor als het in haar prille relatie met Marijn even ‘te platjes’ zou worden.

Vier nieuwe huwelijken in ‘Blind Getrouwd’, vier compleet andere koppels. Van het wat schuchtere en timide duo Hanne & Dave, waar we nog niet één sprankeltje emotie of aantrekking hebben opgemerkt, tot het voorlopig onleesbare duo Veerle & Sven. Hij heen en weer wiegend tussen borrelende vulkaan en overromantische vijftiger, zij als de beduusde, bij wijlen overdonderde vrouw die duidelijk in de war is bij de stortvloed aan vaak tegenstrijdige signalen die haar reus uitzendt. Tussen beide uitersten twee koppels die vooral heel veel sympathie opwekken en waar je als bevoorrechte tv-getuige nu eigenlijk al stilletjes van hoopt dat de experten hen met héél véél succes hebben gematcht. Vooral Nathalie & Dennis, de tortelduifjes die als vierde en laatste koppel het jawoord gaven, lijken als het ware voor elkaar bestemd. En dan klopt hun start ook nog eens helemaal. Bijna getroffen door het noodlot omdat ‘bompa Rots’, de knuffelbeer van Nathalie door te veel emoties overmand wordt tijdens het trouwfeest van zijn oogappel. Afgevoerd naar het ziekenhuis en later met succes geopereerd, maar de extra goeie punten die Dennis heeft gescoord door liefdevol paraat te staan, staan in mooie letters bijgeschreven in zijn rapport.

Confronterend

We weten het al van vorige seizoenen, ‘Blind Getrouwd’ is vooral feelgoodtelevisie. Toch laat deze ‘human interest’-reeks ook de andere kant van het romantische verhaal zien. Ja, er zijn de heerlijke emoties als de pas uitgekozen koppels aan de wereld bekendmaken dat ze gaan trouwen. Ja, er zijn de altijd emotionele momenten op het officiële huwelijksmoment. Ja, er zijn de goed geregisseerde openingsdansen. Maar evengoed zie en voel je hoe de onzekerheid de overhand neemt als de duo’s plots letterlijk bijna in hun blootje de eerste nacht moeten ingaan. De ene trekt zich terug in de badkamer om lang de tanden te poetsen, de andere wil enige hulp om de knoopjes van het huwelijkskleed los te peuteren. En overal wordt er voorzichtig nagevraagd wie er links of rechts in het grote bed wil liggen. Het lijken details, maar het maakt duidelijk hoe confronterend zo’n blind huwelijk wel is. Dat grijpt veel dieper dan een nachtje ‘Blijven slapen’ of in ondergoed op bed even daten. Hier gaan intelligente mensen voor een huwelijk. Met wekelijks een miljoen getuigen.

De makers van ‘Blind Getrouwd’ hebben ondanks de coronapandemie de vier koppels toch tot op Kreta gekregen. Dat is een behoorlijk straffe stunt. En er is gekozen voor rust en luxe. Geen schriele vakantiehuisjes, zoals twee jaar geleden, noch erg verre bestemmingen als Mexico, Thailand of Bali, zoals vorig jaar. Kreta voelt vertrouwd en toch zuiders aan. De ideale vakantieplek om een gewaagde bikini boven te halen. ‘Blind Getrouwd’ kan echt beginnen...

Hanne & Dave: struikelen over dialecten

Over het wel en wee van Hanne & Dave, het voorlopig meest rustige en afwachtende koppel, kwamen we in deze derde aflevering niet bijster veel meer te weten. Hanne zelf ook niet, denken we. In de vooruitblik naar volgende week maakte ze duidelijk aan Dave dat ze hem moeilijk tot niet kan ‘lezen’. “Ik raak niet goed door je pantser”, klinkt het. Was dat niet een opmerking die de experten bij aanvang over Dave hadden gemaakt? En dan zijn er de details. Bij het eerste gezamenlijke ontbijt blijft het flesje champagne onaangeroerd in de koeler. En is het dialectverschil duidelijk een ergernis voor Hanne. Ook Dave zijn muziekverslaving zou wel eens een struikelblok kunnen zijn. Aan de man zelf om dat allemaal in goeie banen te leiden. Maar zal dat straks ook lukken?

Slaagkansen: 50 procent (was 65 procent)

Nathalie & Dennis: “Ik heb moeite moeten doen om mijn mond niet laten open te vallen”

“Amai zeg, dat ge dat moet weggeven.” Het waren de laatste woorden die de vader van Nathalie kwijt kon voor hij met zijn dochter aan de arm het gemeentehuis van Hemiksem binnenstapte. Goeie opmerking, want onbekende bruidegom Dennis, zou na zijn instant huwelijk grif toegeven dat hij bij de eerste kennismaking “veel moeite moest doen om zijn mond niet te laten openvallen van verbazing”. “Het was een leuke, mooie verschijning”, zo maakte Dennis duidelijk.

Nathalie hield zich bij haar voorstelling netjes aan de uitgeschreven tekst, Dennis wilde het wat spontaner doen, maar werd duidelijk door emoties teruggefloten. En al even opvallend was het eerste gesprek als man en vrouw in de limousine. Een babbel over snelle auto’s. Alsof die twee elkaar al een tijdje kenden. “Wij gaan goed overeenkomen”, was de logische conclusie. Al waren de kussen bij de obligate huwelijksreportage behoorlijk intiem voor Nathalie. “Dit was wel al een een paar stappen verder dan dat ik zou toelaten bij een relatie met iemand die ik pas zou kennen”, biechtte ze op. En dat grote bed, voor de eerste nacht, was ook “in your face”. “Maar we waren moe genoeg om ons dat niet aan te trekken”, aldus Nathalie. Lees: we zijn netjes van elkaar afgebleven...

Slaagkansen: 90 procent (eerste notering, want nu pas gehuwd)

Veerle & Sven: “Ze zal geregeld aan mijn rem mogen trekken. De handrem, want de voetrem gaat te traag”

Zoals de gevoelens van Veerle voor Sven de eerste dag wellicht alle kanten uitsprongen - van enthousiast tot geïrriteerd-, slaat ook onze beoordeling op de slaagkansen van dit ‘oudere’ koppel alle kanten uit. Ja, je voelt meteen veel sympathie om deze wilde rit op een gewaagde rollercoaster alle kansen op een goed einde te gunnen. Omdat Veerle een geweldige mama lijkt te zijn die veel opgeofferd heeft voor haar dochter. En die dochter wil haar mama nu eindelijk zelf gelukkig zien. Daar wil je als kijker ook graag in meegaan. Ook omdat Sven een echte gevoelsmens lijkt te zijn. Anders krijg je niet de onvoorwaardelijke steun van je eigen kinderen. Maar Sven heeft ook een vervelende andere kant. Dat weet hij zelf ook wel, want hij legt er staalhard zelf de vinger op. “Mijn grootste gevaar is te rap gaan. Als ik het wil dan ben ik een pitbull. Ik bijt me vast en ik los niet meer tot ik het heb. Veerle zal geregeld eens aan mijn rem mogen trekken. En dan echt de handrem, want de voetrem gaat te traag.” Goede analyse, maar gaat Veerle wel aan de rem willen trekken? “Hij is gretiger dan ik”, maakte ze duidelijk. “Het voelde van mijn kant ietwat awkward aan. De gevoelens zullen nog moeten komen.” En ook nog: “Ik zal aan zijn onstuimigheid moeten wennen, maar zijn romantische ziel doet me deugd.” Afwachten wanneer die gevoelens gaan botsen.

Slaagkansen: 50 procent (was 60%)

Candice & Marijn: “Wat doen roodharigen bij volle maan?”

Eén ding is nu al duidelijk: met Candice mogen we nog show verwachten. Heerlijk helder en een zalige flapuit. “Ik heb een sexy badpak bij. Voor als het wat te plat wordt tussen ons.” “Ha, fijn”, zag je de ietwat timide Marijn denken. Maar toen hij wat later regelrecht in de felle ogen van Candice keek, vroeg ze meteen of hij naar haar borsten zat te loeren. Nou, daar kon je zelfs als kijker niet echt naast kijken, leek ons. Om maar te zeggen dat er bij Candice & Marijn al van bij de start enige, euh, spanning hangt. Maar positieve spanning. Al zal nog moeten blijken of onze lerares vooral een fijne flapuit is, dan wel ook een navenant gedrag vertoont. Haal boven dat sexy badpak. En toon ons wat roodharigen doen bij volle maan...

Slaagkansen: 90 procent (was 85 procent)

