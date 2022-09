‘Now what’, eerste Vlaamse ‘real life’-docusoap, volgt twintigers in Antwerpen: “Nee, het is géén Big Brother”

Zeven twintigers die ieder aspect van hun leven tonen, en dat drie maanden lang. GoPlay-programma ‘Now what’ brengt de kijkers de allereerste Vlaamse real life docusoap. Dat belooft een mix te worden van reality en documentaire, waarbij ook vlogs en sociale media een belangrijk onderdeel vormen van het verhaal - naast het klassieke camerawerk, en enkele vaste camera’s in huis. Helemaal anno 2022 dus, waarbij alles gedeeld mag worden - op welke manier dan ook. “We volgen onze zeven jongeren in ieder aspect van hun leven”, legt creatief directeur Jess Houbregs van Warner Bros. uit. “De bewoners bepalen op ieder moment zelf wie en wat ze in beeld brengen. Wij registreren enkel, en mogen als ploeg deel uitmaken van hun leven. Dat is uniek. De enige afspraak die we hebben, is dat ze gedurende drie maanden in het huis wonen - en dat wij hen ondertussen volgen.”

Maak kennis met Nona.

“Als makers is dit heel spannend”, vervolgt Houbregs. “Normaal werk je met een scenario, maar dat is nu niet het geval. Maar die alledaagsheid maakt het net interessant. Geen enkele opnamedag is bovendien hetzelfde: wij werken volledig op het ritme van de bewoners. Daar distilleren we iedere dag een aflevering van tien minuten uit. Daarbij weten we dus op voorhand nooit wat er dan exact te zien zal zijn. Daarin verschilt dit format van reeksen zoals ‘Big Brother’, een programma waarin er wél opdrachten zitten en kandidaten het huis moeten verlaten. Bij ‘Now what’ is dat niet het geval, en respecteren we hun privacy. Er hangen dus geen camera’s op het toilet, of in de slaapkamers. (lacht)”

Goede raad

De 22-jarige Nona is een van de deelnemers aan ‘Now what’. In het dagelijkse leven werkzaam bij Studio Brussel, waar ze als digital creative mee de ochtendshow ondersteunt. De voorbije maanden resideerde ze nog in hotel mama in Averbode, maar de komende 90 dagen brengt ze door in Antwerpen. Dat ze in die periode haar hele leven met de kijkers deelt, vindt ze geen probleem. “Mensen mogen zowel een leuk feestje, een gek moment op het werk als een geflopte date mee beleven”, klinkt het. “De andere deelnemers staan er trouwens net hetzelfde in. We willen een realistisch beeld geven van hoe het leven eruit ziet voor prille twintigers, en hoe we - ieder op een andere manier - ons plekje afbakenen in de maatschappij. Sommige dagen levert dat veel materiaal op, maar er zijn uiteraard ook saaiere momenten. Dan kruipt er minder tijd in zo’n opnamedag. (lacht)”

Quote Drie maanden lang mag ik proeven van het leven in een grote stad, en kost het me amper geld. Onze woning, gas en elektrici­teit worden voor ons betaald. NONA

Zelf is Nona heel actief als vlogster. Dat doet ze al sinds haar veertiende. “Ik neem iedere dag filmpjes op, waarin ik mijn leven vastleg. Ondertussen heb ik zo’n twaalfduizend volgers op YouTube, die doorgaans iets jonger zijn dan ik. Ik probeer hen goede raad te geven. Toen ik voor mijn studies (toegepaste audiovisuele communicatie en radio, red) op kot ging, vertelde ik bijvoorbeeld wat je écht nodig hebt om dat te overleven. Een nieuwe levensfase kan eng zijn, en dan is alle steun welkom.”

Leven in een grote stad

Voor ‘Now what’ moet Nona het echter op haar eentje rooien, en zonder hulp de sprong in het onbekende wagen. “Nadat ik mijn diploma op zak had, waren er enorm veel vraagtekens”, zegt ze. “Tijdens het laatste jaar van mijn studie mocht ik stage lopen bij Studio Brussel. Aanvankelijk was het niet zeker dat ik deze job nadien kon blijven doen.” Zonder werkzekerheid vond Nona het geen goed idee om te huren, en in haar studentenkot kon de pas afgestudeerde vrouw niet blijven wonen. Waardoor ze terugkeerde naar Averbode, en weer introk bij haar mama en broer. “Na verloop van tijd kreeg ik echter twee leuke berichtjes: ik mocht na mijn stage mijn werk verderzetten, én mocht deelnemen aan ‘Now what’. Drie maanden lang mag ik proeven van het leven in een grote stad, en kost het me amper geld. Onze woning, gas en elektriciteit worden voor ons betaald.”

Bij de Openbare Omroep vonden ze Nona’s deelname aan het SBS-programma geen probleem. “Uiteraard heb ik dat vooraf besproken”, vertelt ze. “Maar geen enkele chef zag daar een probleem in. Integendeel: ze gunnen me deze unieke kans volledig. Mijn collega’s hebben me zelfs goede raad gegeven: ze zeiden dat ik niet verliefd mag worden op een van mijn roomies. (lacht)”

Veel liefde nodig

Nochtans bestaat die kans, geeft Nona toe. De jonge vrouw heeft momenteel geen partner, en maakt er geen geheim van dat ze biseksueel is. “Zes maanden geleden is mijn relatie afgesprongen, en dat was een behoorlijke klap”, zegt ze. “Het heeft eventjes tijd gekost om er weer bovenop te geraken, maar ik voel dat ik weer klaar ben om te daten. Al vraag ik me daarbij af hoe die ware er voor mij dan uitziet? Samenwonen met anderen boezemt me - buiten een stresske dat het nachtbrakers zijn - geen angst in, maar ik heb wél schrik om alleen achter te blijven. Ik ben iemand die heel veel liefde nodig heeft, en ik heb de persoon nog niet gevonden die mij genoeg affectie kan geven. Omdat ik biseksueel ben, denken sommige mensen nochtans dat ik mij daar geen zorgen over moet maken - omdat er zogezegd tal van opties zijn. Zo werkt het niet: het moet écht klikken in mijn hoofd.”

Quote Ik haat het wanneer mensen worden uitgeslo­ten. In het verleden heb ik daar al fikse ruzies over gehad met kotgenoten. Als een van mijn medebewo­ners in Antwerpen niet tolerant blijkt, zal ik dus niet zwijgen. Ze zijn bij dezen gewaar­schuwd. Nona

“Jonatan Medart heeft dat in zijn coming out video heel mooi onder woorden gebracht”, aldus Nona nog. “Ik herkende heel wat dingen die hij zei. Al zijn er ook verschillen: ik heb nooit schrik gehad om dit aan mijn mama te zeggen. Zij heeft altijd benadrukt dat het voor haar niet uitmaakt met wie ik naar huis kwam. Bij Jonatan was dat een grotere struggle. Het moet niet gemakkelijk geweest zijn om die video te maken. Heel knap dat hij zo open durft te zijn. Ik kan alleen maar hopen dat ik, hoe bescheiden ook, eveneens kan zorgen voor meer acceptatie van LGBTGQ+-personen. Ik ben iemand die haar gevoelens niet wegsteekt, en ga - zeker voor dit thema, maar ook voor topics zoals racisme - op de barricades staan. Ik haat het wanneer mensen worden uitgesloten. In het verleden heb ik daar al fikse ruzies over gehad met kotgenoten. Als een van mijn medebewoners in Antwerpen niet tolerant blijkt, zal ik dus niet zwijgen. Ze zijn bij dezen gewaarschuwd. (knipoogt)”

‘Now what’, vanaf 26 september iedere dag om 12 uur exclusief op GoPlay.be. Via het instagramaccount @nowwhat.be kan je de belevenissen van de huisgenoten eveneens volgen.

Maak kennis met de kandidaten

VIKTOR

INES

CATO

IVOR

JENTE

DELANO

