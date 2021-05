Nora Gharib wil geen foto's van dochtertje Chams op social media: “Ik wil haar zelf kunnen vragen of ze dat oké vindt"

TV Yves toont Pokémon­kaart van 415.000 euro: “Mijn collectie is miljoenen waard”

4 mei Yves Bruynen is een fervente Pokémonverzamelaar. Vanavond was hij te gast in de ‘Cooke & Verhulst Show’. Yves schat dat zijn collectie nu zo’n enkele miljoenen waard is en dat deze nog zeker in waarde zal stijgen.