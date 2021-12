Nora Gharib in tranen na emotionele dans over ex-man bij ‘DWTS’: "Het blijft moeilijk”

Sander Bos, danspart­ner van prinses Delphine in ‘Dancing With The Stars’: “Protocol? Ik zeg gewoon ‘meid’ tegen haar”

Krijgen we binnenkort een andere, zwoelere kant van prinses Delphine te zien? In de eerste aflevering van ‘Dancing With The Stars’ zagen we haar in een sierlijke wals. Maar Sander Bos (31), haar Nederlandse danspartner, ziet meer dan alleen koninklijke gratie: “Als ik naar Delphine kijk, zie ik een hardwerkende, creatieve vrouw die haar hart op tafel durft te leggen.”

15:37