Nora Gharib in tranen bij optreden in ‘Dancing With The Stars’ na overlijden jongetje Rayan

Gers Pardoel heeft begrip voor het stopzetten van The Voice of Holland, maar "ze mogen mij altijd bellen voor een nieuw sei­zoen"

Gers Pardoel was bij ons twee seizoenen lang te zien als coach in The Voice Kids. Wat er in Nederland is gebeurd betreurt hij, maar het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag hoeft volgens hem niet meteen het einde van The Voice te betekenen. “Dat is zo’n mooie periode in mijn leven”, zegt de zanger aan HLN. En ook in Nederland wil Gers zeker nog als coach bijspringen.

2 februari