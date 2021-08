Nora Gharib gaat onder hypnose in ‘Waarheid Durven of Doen’: “Ik vind dit echt héél raar”

In ‘Waarheid Durven of Doen’ worden Nora Gharib, Gene Bervoets, Bert Huysentruyt en Sofie Engelen donderdag samengebracht in een riante villa waar ze zelf voor het avondeten moeten zorgen én waar ze daarnaast ook uitdagende opdrachten op hun bord krijgen. Zo wordt Nora Gharib door de bekende hypnotiseur Patrick Pickart in een andere staat van bewustzijn gebracht, waarbij Nora helemaal van staal leek te zijn. Waarna zij even moest bekomen: “Ik ga me echt even neerzetten, want dit is keiraar!”