Nora Gharib filmt stukje van bevalling voor ‘Behind The Mask’: “9 dagen erna was eerste repetitie”

Sinds vrijdagavond weten we wie er in het kostuum van Suikerspin verscholen zat. Niemand minder dan Nora Gharib kwam onder het masker tevoorschijn. Voor het programma ‘Behind The Mask’, te zien op VTM Go, laat ze zien hoe ze amper 11 dagen voor de eerste show nog altijd niet bevallen was. “Ik heb zoveel trucjes opgezocht om de bevalling in gang te zetten”, lacht ze. “Ananas eten en zo.”