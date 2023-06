Nora Gharib en Julie Van den Steen gaan naast Laura Tesoro ‘Het Jachtseizoen’ presenteren

Tesoro was er vorig jaar ook al bij, maar deed dat toen in het gezelschap van influencer Jamie-Lee Six en ‘Familie’-acteur Maarten Cop. De opnames van ‘Het Jachtseizoen’ gaan vandaag van start, wanneer het resultaat ervan bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt, allicht in het najaar. In het Nederlandse spelformat ontsnapt elke week een bekend duo uit een cel ergens in Vlaanderen. Na hun ontsnapping krijgen ze 20 minuten voorsprong op de jagers die beschikken over een hightech busje en een GPS-tracker die om de 10 minuten de locatie van de vluchters doorseint. De BV-duo’s mogen slechts één hulpmiddel op voor hand regelen, verder krijgen ze niets. Geen gsm en geen geld. Ze mogen niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten, kunnen enkel in openbare gebouwen schuilen en hun feloranje overalls moeten ze te allen tijde aanhouden.