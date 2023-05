Nora Gharib en Aaron Blommaert presenteren straks ‘The Voice Kids’: “We weten exact hoe het voelt om deel te nemen”

Muziek Gustaph gaat door naar de finale van het Eurovisie­song­fes­ti­val! Zaterdag maakt België kans op de overwin­ning

Ja, ja, ja! Stef ‘Gustaph’ Caers en zijn ‘Because Of You’ scoorden een plekje in de finale van het Eurovisiesongfestival. Hij werd als vierde afgeroepen, en is dus één van de tien finalisten die zaterdag tegen elkaar zullen strijden. De andere landen die doorgaan: Albanië, Cyprus, Estland, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Australië, Armenië en Polen. Een verslag van de tweede halve finale van onze Songfestivalvrouw in Liverpool.