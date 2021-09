Nora Coppens stelt papa Staf op de proef met ‘De Code van Nora’

TV Is de familie Verhulst klaar voor kleinkinde­ren? “Ik kijk er héél erg naar uit om opa te worden”

20 september Marie Verhulst (26) is in haar nopjes. Haar vriend Jef is aangekomen in Saint-Tropez. Wanneer de vraag over gezinsuitbreiding aan bod komt, vertelt vader Gert (53) dat hij ernaar uitkijkt om opa te worden.