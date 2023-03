“Nooit verwacht dat mensen nog op mij zaten te wachten”: 20 jaar na laatste klus presenteert Ingeborg weer een programma

TV ‘De mol’ verraste met Matteo Simoni: wanhopige gimmick of verfris­send idee?

Matteo Simoni opvoeren als de allereerste bekende deelnemer van ‘De mol’: het is dé verrassing van het tv-voorjaar. Daar is vrijwel iedereen het over eens, maar of die keuze het Play4-programma al dan niet een nieuw elan geeft, daar zijn de meningen over verdeeld. Onze tv-redacteur Jacob De Bruyne laat zijn licht schijnen over de passage van Simoni.