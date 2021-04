Nooit eerder was ‘De Mol’ zo gemeen, genadeloos en ongemeen hard: “Dit is echt om van te kotsen”

TV“Dit is echt om van te kotsen.” Vaststelling van Mol-kandidate Annelotte aan het einde van aflevering 6 van ‘De Mol’. Nooit eerder was het tv-spel zo gemeen, zo genadeloos en ongemeen hard dan deze editie, waar dit keer de donkere schaduw van het voormalige Oost-Duitsland overhing. Juriste Jasmien Foré, de gedreven speelster, bleek te gedreven. En liep dus met ogen open in de val die ‘De Mol’ gespannen had. Volgende week al kennen we de drie finalisten. Zal daar nog een vrouw bij zijn?

Bij aanvang van de zesde aflevering was het nog een vrolijke, olijke bende, die net niet op het punt stond om ‘Vrolijke Vrienden’ van wijlen Nonkel Bob in groep te zingen. Net geen 72 minuten bleef van die fijne benden vrienden niks meer over. “Verraad wordt beloond”, had Gilles De Coster voordien duidelijk gemaakt. En dat bleek ook zo. Bij aanvang van de aflevering werd nog ‘trouw’ gezworen op wat plakjes Leerdammer. Niemand zou voor verraad gaan. Wat verder in het spel lapte Philip die eed lustig aan zijn laars in ruil voor wat informatie uit de dossiers van de kandidaten. En offerde Lennart 10.000 euro uit de groepspot op voor een rechtstreeks zitje naar de volgende aflevering.

Het venijn zat alweer in de staart van. Na een ogenschijnlijk gemakkelijk dagje ‘De Mol’, met een lijkt, vrolijke zoektocht naar Berlijnse street-art, die ook nog eens zonder schijnbaar veel Mol-tegenwerk 3.000 euro opleverde en een partijtje vliegsimulator, die met een verwachte crash eindigde, trok ‘De Mol’ al zijn psychologische registers voluit open. Wat volgde was een ongemeen spannende thriller, perfect in beeld gebracht en met wendingen die zelfs voor de kandidaten verrassend bleken. Zo erg zelfs dat recruiter Annelotte De Brandt zich niet kon inhouden. “Dit is echt om van te kotsen”, flapte ze er spontaan uit, toen Gilles De Coster duidelijk maakte dat ouderdomsdeken Philip De Cleen hun op Leerdammer afgesloten eed met de glimlach had verraden. En dat jonkie en opvoeder Lennart met plezier 10.000 euro uit de groepskas graaide voor een vrijstelling en een plaats voor de volgende aflevering. Als straks blijkt dat Annelotte de Mol is, dan wacht haar een succesvolle carrière als professioneel actrice.

Opvallend is dat met de exit van Jasmien er nog maar één vrouw in ‘De Mol’ zit. Met wat tegenslag voor Annelotte wordt dat straks mogelijk een complete mannenfinale. Aandachtige tv-kijkers weten nog dat ‘De Slimste Mens ter Wereld’ afgelopen najaar een volledige vrouwenfinale kende.

Tot slot nog een paar markante vaststellingen. In de zesde aflevering profileerde Annelotte zich als een gedreven groepslid. Ze molde nergens, en was actief in het winnen van spelonderdelen. Zeker de ‘zweefopdracht’ bij de tweede proef had ze moeiteloos kunnen saboteren. Haar reactie bij het ‘verraad’ van Lennart sprak ook boekdelen. Philip heeft heel lang de vaderlijke figuur in ‘De Mol’ kunnen spelen. Die rol is hij nu kwijt. In deze fase van het spel is dat ook niet onlogisch. Tactisch goed gedaan. Kan Lennart de Mol zijn? Moeilijk, want dan werd en wordt het spel door de tv-makers geschreven en gespeeld en niet meer door de kandidaten. Het is absoluut niet logisch dat een Mol een vrijstelling kan ‘veroveren’ ten koste van de groepspot. Blijft de olijke, vrolijke Sven over. Deed ook deze aflevering alweer zijn best om een soort ‘meeloper’ te zijn. Nooit echt in de vuurlinie, waar het kan wat anderen verdacht maken en ondertussen zelf wat aanmodderen en knoeien. Hebben de anderen dat Molgedrag al door? Zo ja, hoe lang is hij al in hun vizier?

Dit viel ons op bij de vijf overgebleven kandidaten:

Annelotte De Brandt (21)

Volledig scherm Annelotte in 'De Mol' © Play4

Ze liet zich even volledig gaan toen duidelijk werd dat er ruim gegraaid was in de Molpot. Als het niet écht was, dan is ze een verdomd goeie actrice. Zo ja, dan is ze niet ‘De Mol’ en strijdt ze straks voor een finaleplaats. Dat ze niet reageerde op de hint van de koordjes in het streetartspel, is typisch voor de hectiek van zo’n spel. Goed gezien door de tv-makers om daar nadien op te focussen.

Jasmien Foré (30)

Volledig scherm Jasmien in 'De Mol' © Play4

Onderging het lot dat gedreven kandidaten aan dit spel steevast ondergaan. Focussen op winst en op geld in de groepspot en worden dan zonder het te zien het slachtoffer van én het gedrag van de Mol en dat van de medekandidaten. Haar gestuntel in de flightsimulator was vreemd en onnatuurlijk. Het werd ook amper of niet besproken en getoond. Was daar wat meer aan de hand dan de makers ons willen laten zien?

Lennart Driesen (25)

Volledig scherm Lennart in 'De Mol' © Play4

“Jullie kunnen allemaal de hoogste boom in.” Een opmerkelijke quote van Lennart aan Gilles De Coster op het ogenblik dat hij besluit om 10.000 euro uit de groepspot te graaien en zichzelf te voorzien van een rechtstreeks ticket naar de laatste aflevering voor de finale. Viel niet op veel Molstreken te betrappen, maar liet zich in het slotspel wel voor het eerst van zijn felste en hardste kant zien. Zoals voetballers dat ook kunnen. Een sliding met gestrekt been. En alles wegmaaien wat in de weg staat.

Philip De Cleen (52)

Volledig scherm Philip in 'De Mol' © Play4

Het lijkt ons moeilijke voor Philip om na zijn ‘verraad’ nog ‘de sympathieke’ van de hele bende te gaan uithangen. Zijn uitleg aan de de andere kandidaten kwam ook bijzonder geforceerd over. Weken lang bleek hij de Mol al te kennen, nu moest het groepsgevoel, een dure eed (weliswaar op Hollandse kaas) en de groepspot er plots aan geloven.

Sven Uyttersprot (41)

Volledig scherm Sven in 'De Mol' © Play4

Leverde dé uitspraak van de aflevering met ‘Als het op de Leerdammer heeft gelegen, komt het in de sacoche’. Daar kan je natuurlijk alle richtingen mee uit. Heeft niks van een gedreven speler, van een geoefende Molzoeker, van een leiderstype. Wat dan wel? Dat moet de volgende aflevering duidelijk worden.

Gesneuveld

Jens Zutterman, de 30-jarige ‘parketteur’ uit Westvleteren (aflevering 1)

Dami Oguntubi, de 21-jarige studente psychologie uit Gent (aflev. 2)

Kevin Cuyckens, de 30-jarige jurist uit Gent (aflev. 2)

Noah Vlieghe, de 18-jarige student uit Kortrijk (aflev. 3)

Katrien Cuppens, de 39-jarige vaatchirurg, uit Nieuwrode (aflev. 4)

Samina Carremans, de 42-jarige flamenco-danseres, uit Houthalen-Helchteren (aflev. 5)

Jasmien Foré, de 30-jarige advocate, uit Ternat (aflev. 6)

In de pot

Voor de groep: 7.600 euro

Verloren: 71.400 euro

Totaal: 79.000 euro

Beste spelers

1. Philip

2. Annelotte

Hoogste Mol-gehalte

1. Sven

2. Lennart

