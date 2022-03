Noodlot slaat toe in ‘Familie’: hevige brand breekt uit in woning van Peter en Marie-Rose

Daarnaast bereikte ook de juridische strijd tussen Peter, Marie-Rose en Francesca een hoogtepunt. De rechter oordeelde in het voordeel van Peter en Marie-Rose. Francesca krijgt dus niet de volledige voogdij over Victor, het zoontje van Peter en van haar overleden dochter Iris. Dat Francesca na de uitspraak van de rechter in alle staten was, kon de kijker in de aflevering van woensdag al zien. Ondertussen lijkt het dat de blondine uit is op wraak. Op vrijdag breekt er namelijk een hevige brand uit in de woning van Peter en Marie-Rose. Aangestoken door Francesca of krijgt deze laatste alsnog haar gelijk en is Peter de laatste tijd inderdaad iets te vergeetachtig?