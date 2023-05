Nona ’t Jolle, kleindochter van ‘Nonkel Jef’ volgt Sander Gillis op als Ketnet-wrapper: “Ik wil een rolmodel voor kinderen zijn”

tvEen verrassing van formaat: in het Ketnet-programma ‘Kingsize Live’ maakten de Ketnetters zondagochtend kennis met een gloednieuwe wrapper: Nona ’t Jolle (18) uit Antwerpen. Ze volgt vanaf 17 mei Sander Gillis op, die na meer dan tien jaar in nieuwe tv-avonturen stapt. Nona is ook hoofdrolspeelster in de nieuwe Ketnet-reeks ‘Hilly skate’. “Mijn studies journalistiek heb ik noodgedwongen moeten stopzetten.”

Nona ‘t Jolle is geen onbekende voor de Ketnet-kijkers. Vorig jaar nam ze al deel aan ‘Wie wordt wrapper?’, maar toen moest ze in de finale de duimen leggen voor Nidal van Rijn, Thomas De Smet en Héritier Tipo. “Ik was compleet verrast toen ze me alsnog vroegen of ik Sander Gillis wilde opvolgen. Misschien zagen ze dat ik heel veel goesting had om wrapper te worden. Ik ben heel spontaan en energiek,” lacht Nona. “De andere wrappers zijn heel lief, ik word met open armen ontvangen. Ze begeleiden me ook goed. Zo leerden ze me dat je als wrapper gewoon jezelf moet zijn en niet te veel moet nadenken over wat je doet. En dat ik niet te snel mag praten. Sander gaf me de raad dat ik vooral moet genieten, want het is de leukste job ooit. Ik kijk heel erg uit naar ‘Het Gala van de gouden K’s’ en de intrede van de sint. Het lijkt me fijn om als wrapper een rolmodel voor kinderen te zijn, dat ze kunnen opkijken naar mij. Ik wil aan kinderen de boodschap geven om jezelf te blijven en plezier te maken in het leven.”

Dol op skaten

Nona was tussen haar tiende en twaalfde al geregeld te zien in ‘Karrewiet’ en als ‘rode lopertje’ (kindreporter achter de schermen) én een grote Ketnet-fan. “Dit is een kinderdroom die uitkomt. Mijn zus en ik waren allebei verslaafd aan Ketnet en fan van elke wrapper. We schuimden alle evenementen af en kochten heel wat merchandising. Vijf jaar geleden gingen we naar ‘20 jaar Ketnet’ in het Sportpaleis, één van mijn leukste avonden ooit.” Naast presenteren heeft Nona nog andere ambities. Zo staat ze sinds begin april als hoofdrolspeelster op de set van de nieuwe Ketnet-reeks ‘Hilly skate’, dit najaar op Ketnet. “Hilly is een heel fijne rol om te spelen. Ze gaat door heel wat emoties, van verdriet tot verliefdheid. Ik ben zelf ook een skater, al ben ik een periode voorzichtiger geweest nadat ik mijn pols brak in het skatepark.”

Volledig scherm Nona ’t Jolle speelt dit najaar de hoofdrol in de nieuwe Ketnet-reeks 'Hilly skate’, aan de zijde van Amaryll Crott, Josselin Blakime en Ilian Benamor. © VRT

Haar acteertalent heeft ze van geen vreemden: Nona is de kleindochter van Ivo Pauwels, alias ‘Nonkel Jef’ uit het gelijknamige VTM-programma. “Dat ik nu acteer heb ik volledig aan mezelf te danken, hoor. Mijn bompa en ik hebben nooit samen sketches gespeeld op familiefeesten. Ik heb hem ook nooit als acteur bekeken. Voor mij is hij gewoon mijn grootvader die lekkere roereieren kan bakken. (lacht) Ik herinner me ook dat ik als kind vaak met zijn kippen speelde.”

Begin dit schooljaar koos Nona - na haar humaniora-opleiding in woordkunst-drama - voor een journalistieke richting. “Maar ik ben net voor de examens gestopt omdat andere zaken op mijn pad kwamen. Ik ben ook nog bezig met opnames van ‘wtFock’. Ik moest een keuze maken. Of ik later spijt ga hebben? Dat zijn zorgen voor later. Ik leef van dag tot dag. Ik ga wel stilaan werk moeten maken van mijn rijbewijs.”

