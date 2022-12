Non-binaire Ferre van den Broeck straalt als Niko in ‘2DEZIT’: “Maar ik zie mezelf ook zeer vrouwelijk of mannelijk personage spelen”

TV“Ik ging naar Chili om mijn doel te vinden en dat is gelukt." Dankzij ‘2DEZIT' vielen alle puzzelstukjes in elkaar voor Ferre van den Broeck (20) - gebruikt de voornaamwoorden die/hun. In de turbulente Streamz-reeks kruipt die in de huid van de non-binaire en cassante Niko. Wij spreken met Ferre over de populaire jongenreeks en gendernormen. “Ik zie mezelf ook een girly girl en een heel stoere gast spelen. Ik hoop dat we al ver genoeg staan dat dat effectief kan.”