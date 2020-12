"Nog nooit zo van mijn melk geweest": lollige passage in 'Factcheckers’ wordt bittere ernst voor Jan Van Looveren

TV ‘Factchec­kers’-presenta­tor Jan Van Looveren: “De onderwer­pen van ‘Ze Zeggen Dat’ haalden het bij ons meestal niet”

30 november “Een glas op de hoek van de tafel, en ik krijg het al. Dat kan vallen, hé!”, zegt Jan Van Looveren (52). In de nieuwe reeks ‘Factcheckers’, straks te zien op Eén, komt onder meer zijn controledwang aan bod, een vervelende hinderpaal in z’n dagelijks bestaan. Hij vertelt over de stress die hij daardoor ervaart, de vergelijking tussen zijn programma en ‘Ze Zeggen Dat, en zijn schommelende gewicht. “Dit jaar ben ik stilgevallen en is er weer tien kilo bijgekomen.”