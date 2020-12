"Nog nooit zo van mijn melk geweest": lollig item in 'Factcheckers’ wordt bittere ernst voor Jan Van Looveren

Celebrities ‘Orange Is the New Black’-actrice Laverne Cox slachtof­fer van transfoob geweld: “De wereld is niet veilig”

1 december Laverne Cox (48) en een vriend zijn dit weekend belaagd door een man die opmerkingen maakte over het gender van de actrice. Op Instagram vertelt de ‘Orange Is The New Black’-ster dat ze nog steeds in shock is van wat er is gebeurd.