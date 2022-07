“Nog een lange weg te gaan”: Junior Planckaert open over gezondheidsproblemen in ‘Waarheid, Durven of Doen’

BV Junior Planckaert countert kritiek op zijn keuze voor Pauline: “Ik moest míjn gevoel volgen, niet dat van de kijker...”

“Junior brengt mij rust, maar iets plannen met hem is onmogelijk. En ik heb zo graag structuur.” Pauline (23) zegt het met ’n milde glimlach, want het is een héél klein minpuntje in een zee van liefde tussen haar en Junior Planckaert (29). Dat ze niet compatibel zouden zijn, zoals vele kijkers beweerden, wuiven ze dus weg. “Ze was er voor mij toen mémé Clara is gestorven”, vertelt Junior in Dag Allemaal over hun leven samen.

30 juni