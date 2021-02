Nog drie finalisten strijden om de titel van Junior meesterbakker

In het zog van haar mama

In het begin hielden we ons hart vast: zouden die jongste bakkertjes er niet meteen worden uitgespeeld wegens simpelweg minder jaren ervaring op de teller? Maar onze bezorgdheid bleek ongegrond, want jongste bakker Eleonore (11) haalde schijnbaar moeiteloos de finale. Geen wonder, want het meisje heeft duidelijk veel opgestoken van haar mama, die ook bakster is in haar L'Atelier Sucré. Steevast vergezeld van haar trouwe knuffelbeer levert Eleonore prachtige werkjes af, al verlopen de technische proeven wekelijks toch iéts minder vlot.