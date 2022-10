Nodeloos kwetsende humor en een resem ‘f*cks’: zelfzekerheid wordt genadeloos afgestraft in ‘De Allerslimste Mens’

Aandachtige kijkers hebben het al opgemerkt: Bart Cannaerts heeft een zwak punt: tv-reeksen en film. En wat krijgt hij in de foto- en filmronde opnieuw en opnieuw: film en tv-vragen. In aflevering 16 scoorde hij exact 10 seconden na het moeilijke fragment over de Netflixreeks ‘Jeen Yuhs’. Aflevering 17 haalde hij alweer een povere 10 seconden bij het fragment over ‘Memory’. En nu moest hij tevreden zijn met 30 seconden over de HBO-reeks ‘And just like that’. Daarop volgde een actua-fragment over de Falkland-oorlog voor Van Impe, die heel snel vier goede antwoorden afvuurde. En alweer won. Nu al drie keer na elkaar.

Het grote slachtoffer van deze aflevering was evenwel niet Bart Cannaerts, maar Dalila Hermans, nochtans ook een goede speler. Al had ze wel een ferme hint nodig van Erik Van Looy in haar fotoronde en was ze bijna compleet afwezig in de filmpjesronde.

In de finale kan alles. Behalve als Bart Cannaerts de tegenspeler is. Nochtans maakte die bij het begin een zeldzaam foutje door zich bij een 176-177 stand net niet onder Dalila te laten zakken. En dat op een ogenblik dat Dalila op drie vragen liefst 14 goede antwoorden gaf. Met een 167-77-stand in haar voordeel vergat Hermans evenwel gewoon verder te spelen. Zelfzeker liet ze zich zakken tot een 51-52 stand. Drie goede antwoorden volstonden om Cannaerts naar huis te spelen. Helaas wist Dalila niks over Mata Hari, een Nederlandse danseres die als spionne in WOI actief was en uiteindelijk werd geëxecuteerd. Wat volgde was een resem ‘fucks’ en de vaststelling “gegokt en geblankt”. Of beter: het slachtoffer geworden van zelfzekerheid.

En zo trekt het duo Van Impe-Cannaerts straks al voor de vierde opeenvolgende aflevering verder in ‘De Allerslimste Mens’. Een bijzonder alerte en grappige William Boeva zag dat het allemaal goed was.

Eén uitschuiver: Erik Van Looy voelde zich terecht wat ongemakkelijk bij de intro van ‘3-6-9': “‘De Allerslimste Mens’ kent ook de naam van de allerduurste plant ter wereld, Michael Schumacher.’ Sorry, nodeloos kwetsende humor, maar we moeten verder”, klonk het. Beter was geweest die zin gewoon weg te knippen. Want inderdaad nodeloos kwetsend. Het kot zou te klein geweest zijn als daar een Vlaamse naam op was geplakt.

De leukste quotes

Erik (over Bart Cannaerts): “Je bent de nieuwe Ella Leyers.” Waarop Boeva (tegen Bart): “Rik Verheye is op u aan het wachten in uw loge.”

Boeva (over de schoenen van Dalila): “Ik ben mega onder de indruk. Maar je zit dan ook naast Bart Cannaerts, het stijlicoon.”

Boeva (over een besluit in Brugge over de kleuren van terrasstoelen): “Beige, ecru en zwart. Maar allez, dat kunnen ze niet eens uitspreken.”

Ayari (na uitleg over karma): “Ik heb een tante die per ongeluk met een achterneef is gehuwd. En ‘ze hebben het per ongeluk ontdekt’.”

Ayari (over rijke mensen die smakken tijdens het eten): “Dat draagt een horloge van 30.000 euro maar dat zit met zijn bakkes open te eten. Ik word daar zot van.”

Boeva (over zijn voornaam die je niet vaak hoort): “Ik hoor die wel vaak.”

Boeva (glundert): “Ik rijd met een Maserati. Met die auto op een gehandicaptenplaats parkeren, dat is genieten.”

Hilarische momenten

Boeva raast meteen van bij de start er op los met een resem West-Vlaamse uitdrukkingen. Van “Moa Ven Toh” tot “Ikkantjeleerehee”.

Het kan altijd nog erger in ‘De Allerslimste Mens’. En dus laat een hoofdredacteur zich helemaal gaan om het geluid van een niezende zeehond na te bootsen. In ruil voor tien seconden speeltijd. Waarop Cannaerts zich terecht afvraagt: “Wat zijn we hier aan het doen?”

Boeva brengt een pijnlijk én hilarisch verhaal hoe hij in een kerstwinkel staat aan te schuiven tot hij wordt aangesproken en te horen krijgt dat hij naar voor mag komen. Blijkt dat men denkt dat hij de ‘blokfluitspeler’ van dienst is. “Eén van uw collega’s deed dat altijd”, verwijzend naar zijn kleine gestalte.

Liesbeth Van Impe duikt diep in haar verleden en vertelt hoe ze als klein meisje zag dat een puppy door een Duitse herder werd opgegeten. Waarna de herder zelf ook stierf.

Gênant moment voor Bart: bij een vraag over een kinder-app geeft hij aan dat dat voor adoptie van kinderen kan zijn. Terwijl het eigenlijk bedoeld is om kindernamen goed- of af te keuren als ouders.

Kantelmomenten

De quiz loopt tot en met de ‘Puzzel’-ronde erg gewoon, met geen al te grote verschillen. Liesbeth Van Impe staat wel meteen aan de leiding.

In de fotoronde moet Dalila Hermans starten. Ze krijgt een combinatie van dieren en artiesten en moet een flinke hint krijgen van Van Looy om de link te leggen. Bart verliest veel tijd bij een erg moeilijke ronde over alle mogelijke jeans, maar pikt nadien tijd terug bij Van Impe.

Dalila is in de filmpjesronde meteen uitgeschakeld bij haar fragment over de sluiting van Doel. Bart en Liesbeth pikken immers veel tijd in.

Cannaerts krijgt alweer een streamingreeks en moet snel passen. Dalila haalt 70 seconden extra. Van Impe mag tevreden zijn met de Falklandoorlog en wint gemakkelijk.

In de finale start Dalila Hermans indrukwekkend. Bij vraag vier is ze zegezeker en kiest voor de strategie. De foute evenwel. Ze verliest.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Liesbeth Van Impe 420 sec.

2. Bart Cannaerts 370 sec.

3. Dalila Hermans 229 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts 12 deelnames 7 overwinningen 5 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Jelle Cleymans 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Liesbeth Van Impe 3 deelnames 3 overwinningen

Lotte Vanwezemael 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Dalila Hermans 1 deelname 1 finale verloren

Nieuwkomer

Astrid Stockman (35)

Deelname 2019

8 deelnames, 5 overwinningen

Kan zelfs de allerhoogste noot aan

