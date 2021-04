Njam!-chefs klappen uit de biecht voor 10-jarig bestaan: "Keukenstress om 7 uur? Pak een shotje tequila of twee”

Populairste recepten

In die 10 jaar werd njam! gaandeweg een vast begrip voor iedereen die graag kookt, maar wat zijn nu de populairste van de 5.547 verzamelde gerechten? Wij vroegen naar de top-3 van apero, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Geen Snickers op de barbecue of chips met kaviaar van Jeroen De Pauw . Geen duif in kleikorst die vijf uur in een kuil moet garen van Dominique Persoone . En ook geen ‘smorrebrot’ met tonijnsalade of gravad lax met gin tonic van Dagny Ros Asmundsdottir . Wel opvallend veel klassiekers.

Dezelfde De Pauw die ooit bijna een volgeboekte draaidag aan zee in het honderd deed lopen, omdat hij domweg álle ingrediënten thuis - in Tervuren - was vergeten. Vloek dus niet als het ook bij u thuis al eens durft mis te lopen, want ook de njam!-chefs zitten zelf wel eens met de gebakken peren leert de video hieronder. En, toeval of niet, daar is Dominique Persoone opvallend veel bij betrokken. Is het niet als ‘dader’, dan we als ‘medeplichtige’ of redder in nood mét een shotje tequila... om 7 uur ‘s ochtends. Cheers!