Nina Derwael zet ex-turnster Aagje Vanwalleghem in ‘Het Huis’ fel en direct op haar plaats: “Ze heeft dingen gezegd waar ze niks van afwist”

Een ontspannen, open, maar alerte en directe Nina Derwael in ‘Het Huis’. Niet voor niks dat ze onderweg in het oldtimer VW-busje na alweer een knoert zware training eerst in slaap valt. Maar Goens belooft haar 24 uur in de watten te leggen en dat doet hij ook. Al legt hij traditioneel wel een paar keer de vinger op zere plekken. De zeerste plek is ongetwijfeld alle heisa over mentaal misbruik van de gymcoaches. “Het heeft me heel hard geraakt toen Marjorie en Yves in opspraak kwamen. De focus lag enkel op het rapport van de Onderzoekscommissie in verband met mentaal misbruik. Terwijl wij die in de zaal toen aan het trainen waren, plots de dupe werden”, vertelt Nina fel. “Wij waren in de rechte lijn richting Spelen, samen met veel van die meisjes die nu de trainers aanvielen. Ik begrijp dat als zij dat zo aanvoelden, het hun recht was om dat te uiten. Maar het had op een heel andere manier kunnen gebeuren, waardoor wij wel op ons gemak richting Spelen hadden kunnen werken.”