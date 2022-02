Nina Derwael wint ‘Dancing With the Stars’, herbekijk hier alle dansen: “We hebben afgezien”

Wie James Cooke en Julie Vermeire opvolgt als beste danser was aan het begin van de avond nog een mysterie, maar de kandidaten wisten sowieso dat hen een pittige avond te wachten stond. Ze brachten elk een nieuwe choreografie en moest ook één van hun voorbije dansen - gekozen door hun danspartner - opnieuw brengen. Vervolgens moest de finalist met de minste publieksstemmen de wedstrijd verlaten. Dat pakte nadelig uit voor Nora Gharib. Zij moest - verrassend genoeg - als eerste de wedstrijd verlaten. “Ik ben toaal niet teleurgsteld”, aldus Nora. “We hebben ontzettend ons best gedaan, en heel erg genoten.” Waarop ze ook haar danspartner Adrian bedankte. “Fijn dat je me altijd gesteund hebt doorheen dit hele avontuur. We hebben afgezien, maar het was geweldig dat ik dit met jou mocht doen.”

Nadien brachten Nina en Jonatan - de jongste deelnemers van dit seizoen - elk nog een nieuw ingestudeerde freestyle. De kijker bepaalde vervolgens wie de trofee mee naar huis nam. Dat werd Nina, die dat zelf amper kon geloven. “Simone en ik hebben er ontzettend hard voor gewerkt, maar het was vanavond zeker en vast geen evidentie”, aldus Nina achteraf. “Iedereen was ontzettend sterk in deze finale, en het kon alle kanten uit. we hebben dan ook op voorhand tegen elkaar gezegd dat we in de eerste plaats moesten genieten.” Extra stress vanwege haar favorietenrol had Nina niet, zegt ze. “Ik heb geprobeerd om van iedere repetitie te genieten. Dat was voor mij het belangrijkste de afgelopen week”, aldus Nina. “Ik wil Simone ook bedanken voor alles. Hij is echt mijn grote broer geworden, en dat blijft zo.”