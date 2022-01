Nina Derwael traint tot zeven uur per dag voor ‘Dancing with the stars’: “Turnen en dansen zijn twee totaal verschillende dingen”

Olympisch kampioene, drievoudig Sportvrouw van het Jaar en nu ook de wervelwind die door ‘Dancing with the stars’ raast. Afgelopen zaterdag bewees Nina Derwael (21) andermaal dat het eenzaam is aan de top. 53 punten konden er verdiend worden, Nina sprokkelde er 49 bij elkaar. Een haast perfecte score, die haar — naast een staande ovatie — (alweer) in pole position zet voor de aflevering van volgende zaterdag. Eentje waarbij Nina en de andere BV’s — Lotte Vanwezemael, Nora Gharib en Jonatan Medart — bovendien ieder voor het eerst twee performances brengen. “Een zalige uitdaging”, aldus Derwael. “Ik wil week na week een betere danseres worden, en zoveel mogelijk bijleren. Omdat er momenteel geen grote turnwedstrijden zijn, kan ik mijn energie volledig in deze wedstrijd stoppen. Ik ben een competitiebeest, op ieder vlak. Deelnemen aan ‘Dancing with the stars’ en mijzelf er niet honderd procent op kunnen toeleggen? Nee, dank u.”