Nina Derwael over haar relatie met Siemen: “De eerste keer dat ik echte verliefdheid heb gevoeld”

TVVonken en vuur zaterdagavond in ‘Dancing With The Stars’, want het thema deze week is ‘Passion Night’. Ook Nina Derwael (21) toont zich van haar meest sensuele kant, maar da’s geen evidente stap voor de turnster.

“Het concept van deze dans is je relatie en je vrouwelijke kant”, legt coach Simone uit. “Welke dingen wakkeren de passie aan in je relatie?” “Da’s een moeilijke vraag”, lacht Nina. “Ik denk dat ik m'n sensuele, vrouwelijke kant nog aan het ontdekken ben. Ik ben nog redelijk jong. Vroeger was ik meer tomboy-achtig. Je moest me niet in een kleedje of rokje steken.”

Nina vertelt ook wat meer over haar relatie met haar vriend Siemen (21), met wie ze een dikke 2,5 jaar samen is. “Hoe de passie tussen ons ontstaan is? Voor mij was dat het moment dat ik besefte dat ik altijd glimlachte als ik hem sms’te en dat ik wachtte tot z’n naam op m’n gsm-scherm verscheen. Het was de eerste keer dat ik echte verliefdheid heb gevoeld. Hij heeft m’n leven verruimd en ik heb mezelf dankzij hem beter leren kennen.”

Siemen voetbalt op dit moment in het buitenland, waardoor de twee elkaar veel moeten missen. “Maar we bellen elkaar wel meerdere keren per dag. Of dat sexy telefoongesprekken zijn? Geen commentaar”, lacht Nina.

