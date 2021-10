Nina Derwael kijkt uit naar deelname aan ‘Dancing With The Stars’: “Ik heb meteen ‘ja’ gezegd”

TV Jolien en Yannick, de weggestuur­de singles van ‘Temptation’: “Wij hebben vooral veel geslapen”

3 oktober De singles van ‘Temptation Island’. Ze moeten proberen om een echte connectie aan te gaan met de koppelhelften en werpen daarbij al hun troeven in de strijd, maar bij enkelen onder hen was dat niet zo’n succes. Zo werden de Belgische deernes Laura en Jolien de voorbije aflevering van ‘Temptation Island: Love or Leave’ naar huis gestemd, net als Yannick. “Als er niemand bijzit die jouw type is, stopt het snel”, klinkt het.