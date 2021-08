Nina Derwael in ‘Dancing With The Stars’, straffe fictie en een ongeziene klopjacht: dit zie je dit najaar op de Play-zenders

TVOlympisch kampioene Nina Dewael (21) neemt deel aan het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Het is dé verrassing in het programmaschema van Play4 voor dit najaar. Verder mikt de zender op zekerheden, met onder anderen James Cooke, de familie Verhulst en ‘De rechtbank’, aangevuld met nieuwigheden als ‘Viervoeters’ en ‘Klopjacht’.

Straffe stunt van de makers van ‘Dancing with the Stars’, die van de nood een deugd maakten. Door de pandemie moesten de opnames van hun dansshow een jaar worden uitgesteld, net de periode dat ook Nina Derwael moest wachten om goud te halen in Tokio. De vraag om mee te dansen kon zo opnieuw aan haar worden gesteld. Het antwoord kwam verrassend snel. “Dit najaar zal ik niet alleen zweven aan de brug met ongelijke leggers, maar ook en vooral over de dansvloer. Ik ben superblij dat Play4 me heeft gevraagd voor het nieuwe seizoen. Volgens mijn trainer was het tijd om mijn hoofd volledig leeg te maken, en ‘Dancing with the Stars’: dat noem ik nog eens een uitdaging. Eentje waar ik heel veel zin in heb”, verzekert de Limburgse gymnaste.

Naast Nina Derwael zal ook ‘#Likeme’-zanger Maksim Stojanac (23) zijn opwachting maken. “Ik ga dit dansavontuur met volle goesting aan. Battlen tegen Nina wordt niet makkelijk, maar laat ons zeggen dat ik ook voor goud zal gaan.”

Evolutie, geen revolutie

Net als Eén, mikt ook Play4 op een mix van zekerheden en nieuwe titels. Evolutie, geen revolutie. Een resem bekende titels dus, aangevuld met enkele nieuwkomers. “Play4 wil dit najaar geen programma’s brengen over doelgroepen, maar toont Vlaanderen gewoon in al zijn verscheidenheid. We willen breder gaan, grenzelozer zijn en vooral verrassender”, maakt programmabaas Annick Bongers duidelijk. En dus zitten in ‘De Cooke & Verhulst Show’ vooral vrouwen (en Herman Brusselmans) mee aan tafel, zorgen Adil El Arbi en Bilall Fallah voor de fictiereeks ‘Grond’ en zorgt Erik Van Looy traditiegetrouw later dit najaar voor heel veel kijkzekerheid met ‘De slimste mens ter wereld’.

Dubbele portie James

De vooravond wordt opgevuld met ‘Huizenjagers buitenland’, een reeks die ook al omwille van corona met uitstel werd gedraaid. Later op de avond zijn James Cooke en Gert Verhulst de gastheren van voorlopig de enige tv-talkshow in Vlaanderen. Verder mag het vrolijke duo Joris Hessels en Dominique Van Malder in ‘Viervoeters’ asielhonden aan nieuwe baasjes helpen. ‘De Rechtbank’ is al lang een certitude in het Play-najaar. Dat is nu niet anders.

De Play4-kijker zal niet naast James Cooke kunnen kijken. Hij zit niet alleen naast Gert Verhulst in ‘De Cooke & Verhulst Show’, maar is ook gastheer in ‘James, de musical’. Lieven Scheire keert terug met ‘Scheire en de schepping’ en Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis krijgen met ‘Missie Griekenland’ hun eigen programma.

‘Klopjacht’

Volledig scherm Eén van de blikvangers komend najaar op Play4: ‘Klopjacht’. © Play4

Kan je in België van de ene op de andere dag van de radar te verdwijnen? Wie kan je vertrouwen wanneer iedereen naar jou op zoek is? En hoe blijf je uit handen van de opsporingsdiensten in een land waar alles gezien wordt? Play4 gaat met het gloednieuwe, avontuurlijke en spannende programma ‘Klopjacht’ de uitdaging aan: in een zenuwslopend kat- en muisspel proberen 12 Vlamingen 17 dagen lang uit handen te blijven van gespecialiseerde opsporingsdeskundigen met ervaring bij de politie, defensie en in de private sector. Een speciaal voor het programma opgericht opsporingsteam onder leiding van een topspeurder van de Federale Gerechtelijke Politie doet er alles aan om de voortvluchtigen zo snel mogelijk te pakken. De voortvluchtigen worden gezien als ontsnapte criminelen en daarom beschikken de speurders over alle denkbare middelen om hen te lokaliseren. Wie er na 17 dagen in slaagt om niet gepakt te worden en er in slaagt om België te verlaten op het eindpunt, wint.

‘Grond’

Volledig scherm Yassine Ouaich en Ward Kerremans in 'Grond'. © Play4

Wie als moslim in België het loodje legt, zadelt zijn nabestaanden op met een groot dilemma: waar moet hij of zij begraven worden? Hier of in het land van herkomst? Wanneer Ishmael – Smile voor de vrienden – het repatriëringsbedrijf van zijn vader overneemt, lijkt hij dé oplossing voor het probleem te hebben gevonden. Dat is het verhaal van de nieuwe fictiereeks ‘Grond’. Adil El Arbi en Bilall Fallah, die hun strepen al verdienden met ‘Patser’ en internationaal met ‘Bad Boys For Life’, zijn de regisseurs van dienst, samen met Mathieu Mortelmans. De cast bestaat uit een brede mix van acteurs en actrices met onder andere Yassine Ouaich (‘GR5'), Charlotte De Bruyne (‘De Twaalf’), Barbara Sarafian (‘Gevoel Voor Tumor’), Saïd Boumazoughe (‘Patser’), Ward Kerremans (‘Glad IJs’) en Wannes Cappelle (‘Bevergem’). ‘Grond’ gaat later dit najaar in wereldpremière op Play4 en nadien ook op Streamz. Netflix covert de rest van de wereld.

‘Missie Griekenland’ (werktitel)

Volledig scherm Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham in 'Missie Griekenland'. © Play4

Toen ze twee jaar geleden met een zeilboot de Atlantische Oceaan overstaken, smeedden Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham een band voor het leven. Dit najaar wacht het duo een niéuwe odyssee, en die is Griekser dan ooit. In hun vakantiehuis op Sifnos, een klein eiland in de westelijke Cycladen, nodigen ze acht bekende gasten uit om bij hen tot rust komen, en weer energie op te doen. Alleen: wie die gasten zijn, weten ze niet op voorhand. Of de twee goeie gastheren zijn, zal nog moeten blijken, want ze zullen voor alles op zichzelf aangewezen zijn. Een propere kamer, een copieus avondmaal, de klok rond entertainment... Zodra een gast toekomt, is het improviseren geblazen, en hebben ze 48 uur om hem of haar als herboren op de ferry huiswaarts te krijgen.

‘Viervoeters’

Volledig scherm Dominique Van Malder en Joris Hessels presenteren het nieuwe 'Viervoeters'. © Play4

In het nieuwe televisieprogramma ‘Viervoeters’ gaan Vlaanderens liefste hondenfluisteraars Dominique Van Malder en Joris Hessels zoveel mogelijk asielhonden koppelen aan nieuwe baasjes en hen opnieuw een warm nest bezorgen. Daarbij worden ze bijgestaan door een team van experten: An Fransen (expert Dierenasiel Genk), Laura Bangels (hondengedragsdeskundige), Morgane van Ravestyn (expert Dierenasiel Veeweyde Turnhout) en Koen Van Daele (expert Dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust).

‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’

Volledig scherm De familie Verhulst in Saint-Tropez. © Play4

Bienvenue à Saint-Tropez! Want dit seizoen verwelkomen de Verhulstjes ons in hun prachtige villa aan de Franse Rivièra. De badstad die wereldberoemd werd door de ravissante Brigitte Bardot, de kolerieke doortocht van Louis de Funès en de vele amoureuze en glamoureuze avonturen van de rich and famous. Gert en zijn Verhulstjes verloren er hun hart aan zon, zee en rosé en brengen er hun verdiende zomervakantie door en dit najaar mag de Play4-kijker mee.

‘James De Musical’

Volledig scherm James Cooke maakt een musical over het leven van enkele bekende Vlamingen. © Play4

James Cooke maakt in een gloednieuw programma een musical over het leven van acht bekende Vlamingen. Het gaat om Niels Destadsbader, Philippe Geubels, De Pfaffs, Jani Kazaltzis, Willy Sommers, Natalia, Gert Verhulst en Margriet Hermans. Vol persoonlijke en verrassende verhalen, kleine en grote emoties en vooral heel veel show.

‘Dancing With The Stars’

Volledig scherm Nina Derwael en Maksim Stojanac nemen deel aan het nieuwe seizoen van 'Dancing With The Stars'. © Play4

In 2021 gaat Play4 op zoek naar de best dansende BV in een derde seizoen van de succesvolle liveshow. Een brede waaier aan bekende gezichten gaan dé dansuitdaging van hun leven aan en pushen hun lichaam tot het uiterste op de dansvloer. De eerste kandidaten zijn alvast bekend: Olympisch kampioene Nina Derwael en #LikeMe-ster Maksim Stojanac.

Verder komen er ook nieuwe seizoenen van ‘Scheire en de Schepping’, ‘Huizenjagers’, waarbij dit keer makelaars in het buitenland gevolgd worden, ‘De Rechtbank’, ‘De Slimste Mens ter Wereld’, ‘De Cooke & Verhulst Show’, ‘Bake Off Vlaanderen’ en ‘Junior Bake Off Vlaanderen’. Gilles De Coster, Bart Raes en Joris Brys gidsen in ‘Sport Late Night’ de kijker door de hoogtepunten en doelpunten uit de Jupiler Pro League.

Play5 pakt uit met de Meilandjes en ‘Temptation Island: Love or Leave’ Volledig scherm De koppels van 'Temptation Island: Love Or Leave'. © Play5 Vanaf donderdag 27 augustus is je favoriete guilty pleasure terug op Play 5: ‘Temptation Island: Love or Leave’, waarin twee Vlaamse en twee Nederlandse koppels elkaar de vrijheid geven om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. Donna en Nico, Delphine en Bert, Wouter en Julia & Koen en Deborah gaan de uitdaging aan. In de nieuwe versie van het ultieme verleidingsspel zijn de vrijgezellen zelf niet op zoek naar een snel avontuurtje, maar naar oprechte liefde. Vinden ze die bij één van de koppelhelften of houden de relaties stand? Viktor Verhulst en Monica Geuze staan hen bij in dit spannende avontuur. In de gloednieuwe realityreeks ‘Dance Dreams’ volgt Play5 later dit najaar zeven jonge Vlaamse dansers en hun ouders die zich voorbereiden op de bekende Dance Waves Competition. Ook de leukste familie van de Lage Landen keert terug. De Meilandjes zijn te zien het vijfde seizoen van ‘Chateau Meiland’ en zussen Maxime en Montana krijgen met ‘Petit Chateau’ ook hun eigen programma. De twee zussen gaan daarin langs bij jonge gezinnen die een kindje verwachten, maar die door omstandigheden niet in staat zijn de babykamer op tijd op orde te krijgen. Ook nieuw dit jaar bij Play5 zijn ‘Verboden Liefde’, een serie die enkele bijzondere koppels volgt in aanloop naar en tijdens een speciaal moment in hun leven en de buitenlandse reeksen ‘L Word: Generation Q’, ‘Love Life’, ‘Manifest’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Nurses’, ‘FBI’ en ‘The Rookie’.

Actie en spanning op Play6 Volledig scherm Seal Team. © Play6 Play6 focust op enkele nieuwe internationale topreeksen dit najaar. In ‘Seal TEAM’ volgen we het elitekorps van de U.S. Navy SEALS. Dat staat onder leiding van Jason Hayes - gespeeld door David Boreanaz (‘Bones’). Het bewaren van de vele geheimen, op elk moment opgeroepen kunnen worden en de dood die om de hoek loert eisen hun tol bij het team en hun geliefden, zowel op fysiek als mentaal vlak. In ‘Van Helsing’ ontwaakt Vanessa (Kelly Overton), een afstammeling van de befaamde vampierenjager Abraham Van Helsing, na een driejarige coma in een wereld geteisterd door vampieren. Met haar speciale gave is ze de laatste hoop van de mensheid. Samen met een bont gezelschap van overlevenden gaat ze de ultieme overlevingsstrijd aan. Nog nieuw: de extreme talentenshow ‘No balls no glory’.

Reality en romantisch drama op Play7 Volledig scherm Royal Flying Doctor Service. © Play7 Op Play7 kan je genieten van de gloednieuwe dramareeks ‘Royal Flying Doctor Service’. Dokters, verplegers en piloten van de luchtambulancedienst stellen alles in het werk om noodoproepen te beantwoorden en eerste hulp te bieden aan mensen in afgelegen gebieden. En dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Verder werpt ‘Secrets of the Royal Palaces’ een fascinerende blik op de wereld van de Britse royals en hun tradities, hun geschiedenis, hun thuis, hun geheimen, hun macht en hun grote luxe. Op kan je nog steeds terecht bij Play7 voor beklijvende waargebeurde verhalen met nieuwe afleveringen van ‘World’s Most Evil Killers’ en ‘Spoorloos’.

Twee nieuwe webreeksen volgen succesvol ‘wtFOCK’ op Volledig scherm De cast van 'PANNA'. © GoPlay Na het succes van ‘WtFOCK’ lanceert GoPlay twee nieuwe webreeksen. ‘PANNA’ focust op de vriendschap tussen Afi, Tina, Mary en Zizou, vier straatvoetbalsters die dromen van een beter leven. In ‘Hacked’ staat het leven van drie tieners op z’n kop nadat ze ontdekken dat hun smartphones gehackt zijn.

